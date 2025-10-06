Reveladora encuesta en Miami-Dade: Aprueban a Trump pero rechazan ampliamente propuestas suyas

Vídeos relacionados:

Una encuesta de Bendixen & Amandi entre 600 votantes de Miami-Dade arroja un mensaje nítido: aunque 46% aprueba el desempeño de Donald Trump, amplias mayorías rechazan medidas concretas de su agenda reciente, como poner fin al TPS para venezolanos y ceder terreno del Miami Dade College para una biblioteca presidencial.

Según los datos arrojados por The Miami Herald, que tuvo acceso al documento publicado la pasada semana, solo 35% respalda eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, pese a que casi la mitad aprueba a Trump.

La grieta se nota incluso entre republicanos: 91% avala al presidente, pero apenas 68% apoya terminar el TPS.

El sondeo se divulgó tras un fallo de la Corte Suprema que volvió a habilitar al Ejecutivo a levantar esa protección.

En liderazgos, la alcaldesa Daniella Levine Cava obtiene 54% de aprobación, por encima de Trump (46%) y DeSantis (47%).

Por otra parte, el 74% considera que el terreno junto a la Torre de la Libertad de Miami, donado para la biblioteca presidencial de Trump, debió permanecer en el Miami Dade College.

Menos del 15% avala la cesión al Estado para la biblioteca. Incluso 59% de los republicanos coincide en que la parcela debía seguir en manos de la universidad. La transferencia se aprobó en una reunión extraordinaria y sin debate público, destaca la encuesta.

Apenas 40% dice sentirse libre de opinar en redes sin temor a represalias; el sentimiento de libertad es mayor entre republicanos que entre demócratas.

Sobre emplear fuerza militar para presionar la salida de Nicolás Maduro, el 35% está a favor, 42% en contra y casi una cuarta parte indecisa.

Cerca de dos tercios de los encuestados rechazan usar fondos públicos para subvencionar partidos del Mundial en Miami.

La muestra (hecha por teléfono y en línea) incluyó 36% republicanos y 34% demócratas. La firma encuestadora trabaja en la campaña del demócrata David Jolly, pero afirma que este estudio no guarda relación con dicho encargo.

La encuesta refleja una brecha entre la aprobación general a Trump y el rechazo a medidas concretas (fin del TPS, cesión del terreno del MDC), incluso dentro de su base republicana local.

Se percibe también un clima de autocensura en redes (solo 4 de cada 10 se sienten libres de opinar).

El electorado de Miami-Dade distingue entre la figura de Trump y medidas específicas: respalda su gestión en términos generales, pero castiga iniciativas percibidas como excesivas o poco transparentes.

A la vez, emerge un ambiente de autocensura en redes y un pragmatismo fiscal frente a grandes eventos deportivos.

