Reveladora encuesta en Miami-Dade: Aprueban a Trump pero rechazan ampliamente propuestas suyas

Vídeos relacionados:
Una encuesta de Bendixen & Amandi entre 600 votantes de Miami-Dade arroja un mensaje nítido: aunque 46% aprueba el desempeño de Donald Trump, amplias mayorías rechazan medidas concretas de su agenda reciente, como poner fin al TPS para venezolanos y ceder terreno del Miami Dade College para una biblioteca presidencial.
Según los datos arrojados por The Miami Herald, que tuvo acceso al documento publicado la pasada semana, solo 35% respalda eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos, pese a que casi la mitad aprueba a Trump.
La grieta se nota incluso entre republicanos: 91% avala al presidente, pero apenas 68% apoya terminar el TPS.
El sondeo se divulgó tras un fallo de la Corte Suprema que volvió a habilitar al Ejecutivo a levantar esa protección.
En liderazgos, la alcaldesa Daniella Levine Cava obtiene 54% de aprobación, por encima de Trump (46%) y DeSantis (47%).
Por otra parte, el 74% considera que el terreno junto a la Torre de la Libertad de Miami, donado para la biblioteca presidencial de Trump, debió permanecer en el Miami Dade College.
Lo más leído hoy:
Menos del 15% avala la cesión al Estado para la biblioteca. Incluso 59% de los republicanos coincide en que la parcela debía seguir en manos de la universidad. La transferencia se aprobó en una reunión extraordinaria y sin debate público, destaca la encuesta.
Apenas 40% dice sentirse libre de opinar en redes sin temor a represalias; el sentimiento de libertad es mayor entre republicanos que entre demócratas.
Sobre emplear fuerza militar para presionar la salida de Nicolás Maduro, el 35% está a favor, 42% en contra y casi una cuarta parte indecisa.
Cerca de dos tercios de los encuestados rechazan usar fondos públicos para subvencionar partidos del Mundial en Miami.
La muestra (hecha por teléfono y en línea) incluyó 36% republicanos y 34% demócratas. La firma encuestadora trabaja en la campaña del demócrata David Jolly, pero afirma que este estudio no guarda relación con dicho encargo.
¿Qué refleja?
La encuesta refleja una brecha entre la aprobación general a Trump y el rechazo a medidas concretas (fin del TPS, cesión del terreno del MDC), incluso dentro de su base republicana local.
Se percibe también un clima de autocensura en redes (solo 4 de cada 10 se sienten libres de opinar).
El electorado de Miami-Dade distingue entre la figura de Trump y medidas específicas: respalda su gestión en términos generales, pero castiga iniciativas percibidas como excesivas o poco transparentes.
A la vez, emerge un ambiente de autocensura en redes y un pragmatismo fiscal frente a grandes eventos deportivos.
Preguntas frecuentes sobre la encuesta en Miami-Dade y la figura de Donald Trump
¿Qué revela la encuesta sobre el apoyo a Donald Trump en Miami-Dade?
La encuesta muestra que, aunque el 46% de los votantes de Miami-Dade aprueba el desempeño de Donald Trump, hay un rechazo significativo a medidas concretas de su agenda, como el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y la cesión de un terreno del Miami Dade College para su biblioteca presidencial.
¿Cuál es la postura de los votantes de Miami-Dade sobre el TPS para venezolanos?
Según la encuesta, solo el 35% de los votantes apoya la eliminación del TPS para venezolanos, a pesar de que una proporción significativa de ellos aprueba el desempeño general de Trump como presidente.
¿Qué opinan los votantes sobre la cesión del terreno del Miami Dade College?
Una gran mayoría del 74% de los votantes en Miami-Dade considera que el terreno del Miami Dade College debió permanecer en la universidad, y no ser cedido para la construcción de la biblioteca presidencial de Trump.
¿Existe libertad de expresión en redes sociales según los votantes de Miami-Dade?
La encuesta indica que solo el 40% de los votantes se siente libre de expresar sus opiniones en redes sociales sin temor a represalias, reflejando un clima de autocensura en la comunidad.
¿Cómo afecta la figura de Donald Trump a los residentes de Miami-Dade?
La figura de Trump genera sentimientos divididos entre los residentes de Miami-Dade, quienes aprueban su gestión en términos generales pero rechazan medidas específicas de su administración que consideran excesivas o poco transparentes.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.