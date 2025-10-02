Ropa vieja cubana vs. ceviche peruano: El duelo gastronómico que arrasa en redes ¿Por cuál votas?

Unos jóvenes creadores de contenido lanzaron en TikTok un nuevo capítulo de su “Mundial de la gastronomía”, enfrentando dos de los platos más emblemáticos de América Latina: el ceviche peruano y la ropa vieja cubana.

Con banderas en mano y platos servidos, los anfitriones explicaron las características de cada receta:

El ceviche, fresco y ácido, preparado con pescado marinado en limón, cebolla y ají, acompañado de camote, maíz y chifles.

La ropa vieja, un guiso de carne deshebrada cocinado lentamente con vegetales, especias y salsa de tomate, servido junto a arroz blanco, plátano maduro frito y frijoles negros.

“El ceviche ya fue campeón en el mundial organizado por @Ibai, así que ojo con eso”, recordaron los jóvenes, antes de invitar a la audiencia a votar en la encuesta abierta en la plataforma. El ganador se conocerá el 7 de octubre y pasará a los cuartos de final de este torneo culinario virtual.

La iniciativa, que combina humor, gastronomía y un formato competitivo, ha logrado gran alcance en redes sociales, despertando debates entre peruanos y cubanos sobre cuál plato debería imponerse.

¿De qué lado estás? ¿El frescor del ceviche o la contundencia de la ropa vieja?

