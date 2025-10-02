Ropa vieja cubana vs. ceviche peruano: El duelo gastronómico que arrasa en redes ¿Por cuál votas?

Unos jóvenes creadores de contenido lanzaron en TikTok un nuevo capítulo de su “Mundial de la gastronomía”, enfrentando dos de los platos más emblemáticos de América Latina: el ceviche peruano y la ropa vieja cubana.
Con banderas en mano y platos servidos, los anfitriones explicaron las características de cada receta:
El ceviche, fresco y ácido, preparado con pescado marinado en limón, cebolla y ají, acompañado de camote, maíz y chifles.
La ropa vieja, un guiso de carne deshebrada cocinado lentamente con vegetales, especias y salsa de tomate, servido junto a arroz blanco, plátano maduro frito y frijoles negros.
“El ceviche ya fue campeón en el mundial organizado por @Ibai, así que ojo con eso”, recordaron los jóvenes, antes de invitar a la audiencia a votar en la encuesta abierta en la plataforma. El ganador se conocerá el 7 de octubre y pasará a los cuartos de final de este torneo culinario virtual.
La iniciativa, que combina humor, gastronomía y un formato competitivo, ha logrado gran alcance en redes sociales, despertando debates entre peruanos y cubanos sobre cuál plato debería imponerse.
¿De qué lado estás? ¿El frescor del ceviche o la contundencia de la ropa vieja?
Preguntas frecuentes sobre el duelo gastronómico entre ceviche peruano y ropa vieja cubana
¿Cuál es la dinámica del "Mundial de la gastronomía" en TikTok?
El "Mundial de la gastronomía" en TikTok enfrenta platos emblemáticos de diferentes países en un formato competitivo, donde los espectadores pueden votar por su favorito. En este caso, se enfrentan el ceviche peruano y la ropa vieja cubana. El ganador se anunciará el 7 de octubre y avanzará a los cuartos de final del torneo culinario virtual.
¿Cuáles son las características principales del ceviche peruano?
El ceviche peruano se caracteriza por ser un plato fresco y ácido, preparado con pescado marinado en limón, cebolla y ají, y acompañado de camote, maíz y chifles. Es uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana, ganador de múltiples competencias culinarias, incluyendo un "mundial" organizado por Ibai.
¿Qué ingredientes y preparación tiene la ropa vieja cubana?
La ropa vieja cubana es un guiso de carne deshebrada cocinado lentamente con vegetales, especias y salsa de tomate. Se sirve junto a arroz blanco, plátano maduro frito y frijoles negros, formando un plato contundente y lleno de sabor, típico de la cocina cubana.
¿Cómo ha reaccionado la gente en redes sociales ante este duelo gastronómico?
El duelo gastronómico entre el ceviche peruano y la ropa vieja cubana ha despertado intensos debates en redes sociales. La iniciativa ha capturado la atención de usuarios, especialmente de peruanos y cubanos, quienes defienden apasionadamente sus platos tradicionales. Este tipo de competencia fomenta el interés y aprecio por la diversidad culinaria de América Latina.
