Parranderos de Cuba se movilizan tras el incendio que arrasó la nave de Los Chivos, en Camajuaní

La comunidad parrandera de toda Cuba se ha volcado en gestos de apoyo y solidaridad con el barrio Los Chivos de Camajuaní, tras el devastador incendio que este lunes redujo a cenizas su nave de trabajo, donde se preparaban los elementos pirotécnicos y artísticos para la próxima edición de las Parrandas villaclareñas, declaradas en 2018 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

El siniestro, originado por una explosión en un almacén de pirotecnia, estremeció al municipio en horas tempranas de la mañana, dejando una densa columna de humo visible desde varios kilómetros y afectando viviendas cercanas. Aunque no se reportaron fallecidos, varias personas fueron atendidas por asfixia leve y crisis nerviosas, según reportó el comunicador oficialista Henry Omar Pérez.

Mientras las autoridades locales investigan las causas del incendio, el espíritu de las Parrandas ha resurgido con fuerza en forma de apoyo mutuo y mensajes de aliento desde diferentes rincones del país.

Uno de ellos fue el barrio San Salvador de Remedios. En una publicación en Facebook, el grupo expresó que el incendio “no debe ser aprovechado para críticas infundadas” y que la verdadera esencia de la tradición no está en la competencia, sino en la comunidad.

“Frente a esta adversidad, ha brillado un gesto que define el verdadero espíritu de estas fiestas. [...] El apoyo de San Salvador hacia Los Chivos demuestra que, por encima de todo, lo que prevalece es el compromiso de proteger una herencia cultural que pertenece a todos”, escribió el colectivo remediano.

Desde la cuenta Parrandas Centro Norte de Cuba, el parrandero Rodney García Pérez compartió un emotivo mensaje donde agradeció la preocupación de amigos, vecinos y barrios de todo el país. Aseguró que el 70% de los recursos para la Parranda 2026 se perdió, incluyendo materiales inflamables que habrían provocado la explosión.

“Los de corazón vamos a estar hoy, mañana y siempre, en lo bueno y en lo malo. Y si de algo podemos estar seguros es que, aunque las cenizas tapen sus paredes, jamás podrán borrar 130 años de puro arte, éxito y talento. Siempre va a ser, es y será la escuela magistral de la Parranda”, expresó García.

El mensaje, acompañado de imágenes de las llamas consumiendo la nave, ha sido comentado por decenas de usuarios que han expresado su apoyo.

También, desde el norte de Chambas, el grupo La Norte oficial El Gallo se solidarizó con los parranderos de Santa Teresa Chivos, lamentando profundamente la pérdida y destacando el valor espiritual y cultural de lo ocurrido.

“Sabemos que detrás de cada tablón, cada detalle y cada esfuerzo hay historias, sacrificio y amor por nuestras tradiciones. [...] Esta prueba servirá para renacer con más fuerza y demostrar, una vez más, que las Parrandas son mucho más que lo que el fuego puede llevarse”, señalaron.

El mensaje concluye con una frase que ha sido replicada entre los parranderos: “¡Chivos! Las llamas no pueden con la tradición y la unión de quienes la amamos.”

Los Chivos: un símbolo de identidad camajuanense

El barrio Los Chivos, también conocido como Santa Teresa Chivos, es uno de los dos grandes protagonistas de las Parrandas de Camajuaní, a celebrarse tradicionalmente en el mes de marzo, junto a Sapo Fiado (San José). Desde hace más de un siglo, su nombre es sinónimo de arte, fuego y comunidad.

Allí, generaciones de artesanos y pirotécnicos han construido carrozas monumentales, voladores y espectáculos de luces que son orgullo de toda Villa Clara. Para muchos, Los Chivos representan la “escuela magistral de la parranda”, cuna de creatividad y ejemplo de pasión popular.

La pérdida de su nave de trabajo es más que un daño material, también es un golpe al corazón cultural de Camajuaní.

Al igual que otras localidades villaclareñas como Remedios, Zulueta o Vueltas, Camajuaní mantiene viva una tradición centenaria que combina pirotecnia, música, carrozas monumentales, faroles, voladores y sátiras populares. En esta fiesta, los barrios compiten amistosamente por el esplendor de sus presentaciones, en un despliegue de arte popular que moviliza a toda la comunidad.