Critican al reguetonero cubano El Zurdo por comprar en el Dollar Tree para donar a Cuba, y así responde

El reguetonero cubano El Zurdo volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras publicar un video en el que aparece llenando un carrito con productos básicos en una tienda Dollar Tree de Estados Unidos, con el propósito —según explicó— de enviarlos como donación a Cuba.

“2 día de donaciones pa mis paisanos cubanos. Vamos a esto. No me grabo para que me vean en cámara, sino para que más personas como yo se motiven y ayuden a nuestros hermanos cubanos. Amén”, escribió el artista junto al video publicado en su cuenta de TikTok.

En las imágenes se ve al músico comprando productos de higiene personal, pasta dental, jabón y artículos de primera necesidad, mientras algunos usuarios aplauden su gesto y otros lo critican por adquirir las donaciones en una tienda de bajo costo.

“Qué bueno, mercancía para las tiendas y mipymes en Cuba”, ironizó un internauta, mientras otro escribió: “Estoy segura de que muchos de los que están comentando feo porque es el Dollar Tree no han donado ni un pomo de pasta dental. Sea de donde sea, créanme que va a resolver el mundo y más en Cuba, donde no hay nada”.

Las reacciones se dividieron entre quienes defendieron la intención solidaria del artista, y quienes lo acusaron de hacerlo “por pantalla”. No obstante, otros usuarios salieron en su defensa recordando la grave escasez que atraviesa la isla.

“Asere, veo una pila criticando que si los chamacos están comprando en el Dollar. Por lo menos ellos están ayudando a nuestros paisanos. Y ahora le digo a todo el que critica: ¿cuál es la obra de caridad que están haciendo ustedes? Mejor no opinen”, comentó un seguidor.

El Zurdo concluyó su video sin responder directamente a los comentarios negativos, pero su mensaje fue claro: motivar a otros cubanos en el exterior a ayudar a quienes más lo necesitan dentro de la isla, donde los apagones, el hambre y la falta de productos básicos siguen marcando la vida diaria del pueblo.