Critican al reguetonero cubano El Zurdo por comprar en el Dollar Tree para donar a Cuba, y así responde

El reguetonero cubano El Zurdo volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras publicar un video en el que aparece llenando un carrito con productos básicos en una tienda Dollar Tree de Estados Unidos, con el propósito —según explicó— de enviarlos como donación a Cuba.
“2 día de donaciones pa mis paisanos cubanos. Vamos a esto. No me grabo para que me vean en cámara, sino para que más personas como yo se motiven y ayuden a nuestros hermanos cubanos. Amén”, escribió el artista junto al video publicado en su cuenta de TikTok.
En las imágenes se ve al músico comprando productos de higiene personal, pasta dental, jabón y artículos de primera necesidad, mientras algunos usuarios aplauden su gesto y otros lo critican por adquirir las donaciones en una tienda de bajo costo.
“Qué bueno, mercancía para las tiendas y mipymes en Cuba”, ironizó un internauta, mientras otro escribió: “Estoy segura de que muchos de los que están comentando feo porque es el Dollar Tree no han donado ni un pomo de pasta dental. Sea de donde sea, créanme que va a resolver el mundo y más en Cuba, donde no hay nada”.
Las reacciones se dividieron entre quienes defendieron la intención solidaria del artista, y quienes lo acusaron de hacerlo “por pantalla”. No obstante, otros usuarios salieron en su defensa recordando la grave escasez que atraviesa la isla.
“Asere, veo una pila criticando que si los chamacos están comprando en el Dollar. Por lo menos ellos están ayudando a nuestros paisanos. Y ahora le digo a todo el que critica: ¿cuál es la obra de caridad que están haciendo ustedes? Mejor no opinen”, comentó un seguidor.
El Zurdo concluyó su video sin responder directamente a los comentarios negativos, pero su mensaje fue claro: motivar a otros cubanos en el exterior a ayudar a quienes más lo necesitan dentro de la isla, donde los apagones, el hambre y la falta de productos básicos siguen marcando la vida diaria del pueblo.
Preguntas frecuentes sobre la donación de El Zurdo a Cuba
¿Por qué fue criticado El Zurdo por comprar en Dollar Tree?
El Zurdo fue criticado por adquirir donaciones en una tienda de bajo costo, lo que algunos interpretaron como un gesto de poca generosidad. Sin embargo, otros argumentan que lo importante es la intención de ayudar a los cubanos en un contexto de escasez extrema en la isla.
¿Qué tipo de productos compró El Zurdo para donar a Cuba?
El Zurdo compró productos básicos como higiene personal, pasta dental y jabón. Estos artículos son de primera necesidad y escasean en Cuba, por lo que cualquier ayuda representa un alivio para quienes los reciben.
¿Qué motivó a El Zurdo a publicar el video de su compra?
El Zurdo publicó el video para motivar a otros cubanos en el exterior a ayudar a sus compatriotas. Su intención era inspirar a más personas a realizar acciones solidarias y no simplemente buscar reconocimiento personal.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad ante la donación de El Zurdo?
La comunidad ha tenido reacciones mixtas. Algunos aplaudieron el gesto solidario de El Zurdo, mientras que otros lo criticaron por su elección de tienda. Sin embargo, muchos coinciden en que cualquier ayuda es valiosa dada la situación crítica en Cuba.
¿Por qué es importante cualquier tipo de donación para Cuba?
Las donaciones son cruciales debido a la grave escasez de productos básicos en Cuba. Con la economía en crisis, cada artículo enviado desde el extranjero puede marcar una gran diferencia en la vida de las personas en la isla.
