Bebeshito anuncia "El Comboy": Un nuevo proyecto con diez colegas del género urbano cubano

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito sorprendió a sus seguidores al anunciar en Instagram su nuevo proyecto musical: “El Comboy”, una iniciativa que reúne a diez artistas del género urbano en una sola producción.

“Bienvenidos a El Comboy. Les cuento, esto es un proyecto que tenía en mente hace mucho tiempo y ahora estoy en un momento de mi carrera donde creo que es hora de ponerlo en práctica. Reparto mundial. Somos 10 colegas del género unidos en un solo proyecto, todo por el bien del género y de la música cubana. No les puedo decir más nada, lo demás es sorpresa”, escribió el intérprete en su cuenta de Instagram.

Aunque Bebeshito no reveló los nombres de los participantes, la expectativa no se ha hecho esperar entre los fanáticos del reparto cubano. Muchos ya especulan sobre quiénes podrían formar parte del grupo, y mencionando a aquellos que no deben faltar.

De llevarse a cabo, “El Comboy” podría convertirse en una de las colaboraciones más ambiciosas del reparto cubano, uniendo a exponentes que, aunque en ocasiones han tenido rivalidades musicales, comparten el mismo objetivo: poner la música urbana cubana en el mapa internacional.

El proyecto, según adelantó Bebeshito, será una sorpresa para los fans y promete fusionar estilos, sonidos y voces de distintos exponentes del género, una especie de “dream team del reparto”.

