Santiago de Cuba sigue casi incomunicada: Solo el 3% de los servicios de telecomunicaciones se han restablecido

Santiago de Cuba continúa siendo la provincia más rezagada en la recuperación de las telecomunicaciones tras el paso del huracán Melissa, con apenas un 3% de los servicios fijos y un 18% de las radiobases móviles restablecidas.

La compañía explicó en una nota informativa que los mayores daños se concentran en los municipios Guamá, Segundo Frente y Tercer Frente, donde la infraestructura de fibra óptica sufrió cortes severos.

“En estos tres casos la comunicación es limitada, por lo que se le confiere alta prioridad a la recuperación de las rutas principales”, indicó ETECSA.

Aunque se han habilitado vías de conexión satelital para restablecer parcialmente el servicio, estas soluciones son temporales y no permiten una comunicación fluida.

En la práctica, miles de santiagueros permanecen sin señal móvil, sin telefonía fija ni acceso a internet, en un contexto ya marcado por los apagones eléctricos y la escasez de combustible.

En provincias vecinas como Las Tunas, Granma y Holguín, la empresa ha reportado un avance significativo: entre un 60% y 90% de los servicios restablecidos, mientras que Santiago de Cuba continúa prácticamente aislada.

El propio comunicado de la compañía admite que la falta de fluido eléctrico es el principal obstáculo para el restablecimiento de los servicios. Sin energía, las torres, gabinetes y centrales no pueden operar.

Los daños materiales también son considerables. ETECSA informó que, en la zona oriental, se registran afectaciones en más de 60 cables de fibra óptica, 400 cables telefónicos, seis torres de comunicación y más de mil postes caídos.

En el caso de Santiago de Cuba, parte de los tramos dañados atraviesan zonas montañosas y de difícil acceso, lo que ha complicado las labores de reparación.

Fuentes locales indican que el acceso a los municipios serranos es extremadamente limitado. Caminos destruidos, derrumbes y la crecida de los ríos han demorado el ingreso de brigadas de linieros y técnicos.

En varias localidades, los trabajadores han debido abrir paso con machetes o herramientas rudimentarias para llegar a los puntos de reparación.

En paralelo, se han movilizado cuadrillas de apoyo desde otras provincias, pero el déficit de transporte y combustible impide un despliegue eficaz.

La compañía aseguró que continúa trasladando medios y recursos “para contribuir al restablecimiento de los servicios en el menor tiempo posible”, aunque no precisó plazos para la normalización total.

La situación de Santiago de Cuba contrasta con la imagen de “recuperación progresiva” que los medios oficiales han querido proyectar.

Mientras en otras provincias orientales ya hay señales de avance, Santiago de Cuba sigue sumida en el silencio.

El impacto de Melissa evidenció la fragilidad de la red de telecomunicaciones cubana, afectada por años de falta de inversión y dependencia tecnológica.

Para los santiagueros, la desconexión agrava una crisis cotidiana marcada por los apagones, el desabastecimiento y el deterioro de los servicios básicos.

“Sin luz y sin señal, no sabemos nada. No hay noticias ni comunicación con los familiares”, comentó una residente del reparto Sueño a través de una llamada intermitente.

Mientras ETECSA insiste en que “se trabaja sin descanso”, la población espera respuestas concretas. La provincia sigue sin una fecha estimada para el restablecimiento total de los servicios, y las conexiones alternativas son mínimas y de baja capacidad.

En medio de la emergencia, Santiago de Cuba permanece desconectada, sin energía estable, sin internet y con miles de usuarios fuera de línea.

La lentitud del restablecimiento confirma que, más allá del impacto de Melissa, la crisis de las telecomunicaciones cubanas es estructural y profunda.

Los primeros informes de las afectaciones a las telecomunicaciones, luego del paso del huracán Melissa, indicaron una afectación al 80 por ciento de la telefonía móvil en la región oriental de Cuba.

En cuanto a la telefonía fija, ETECSA informó que el 40 por ciento permanecía interrumpida. La entidad que controla el monopolio de las telecomunicaciones subrayó que, en Las Tunas, el 25% de las líneas fijas continúan sin servicio, mientras que en Holguín el daño alcanza el 23%.

En Granma la afectación asciende al 49%, con cortes de fibra óptica que mantienen incomunicados municipios como Yara, Campechuela, Pilón, Niquero, Bartolomé Masó y Media Luna.

El 45 % de las líneas permanecen caídas en Santiago de Cuba, al igual que en Guantánamo, donde la interrupción de las dos vías de fibra óptica solo permitió restablecer parcialmente la comunicación mediante radioenlace.