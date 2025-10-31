Gobierno asegura que ya restableció las comunicaciones en la provincia de Granma

Vídeos relacionados:

El canal estatal CNC TV Granma informó este jueves que las comunicaciones en la provincia fueron “restablecidas” tras los daños ocasionados por el huracán Melissa.

En otra publicación, acompañada de fotografías de técnicos de ETECSA realizando labores de reparación en las redes de comunicación, aseguró que los territorios costeros y montañosos ya estaban conectados nuevamente con el resto del país.

Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales contradijeron esa versión. Comentarios en la propia publicación aseguraban que en municipios como Bartolomé Masó, Jiguaní, Buey Arriba, Guisa, Niquero, Cauto Cristo y Manzanillo todavía no había comunicación ni electricidad. Algunos reportaron conexión intermitente en zonas como Pilón, Yara, Las Mercedes o Media Luna, pero coincidían en que la falta de corriente impide mantener contacto con sus familiares. “Eso es mentira, estoy llamando a mi familia y no he podido”, escribió una usuaria, mientras otra añadía: “No hay corriente, no se puede cargar el móvil”.

Según una nota informativa publicada por ETECSA el mismo 30 de octubre, la empresa estatal de telecomunicaciones reconoció que la falta de fluido eléctrico continúa afectando el funcionamiento de radiobases y gabinetes en la zona oriental. El comunicado confirmó la reconexión con Yara, Campechuela, Pilón, Niquero, Bartolomé Masó y Media Luna, pero aclaró que las labores de diagnóstico y reparación siguen en curso en varias áreas. También precisó que brigadas especializadas de distintas provincias se han desplazado hacia el oriente cubano para apoyar en las tareas de recuperación.

El paso del huracán Melissa provocó daños severos en la infraestructura de telecomunicaciones del oriente del país. Más del 40 % de la telefonía fija y hasta el 88 % de las radiobases permanecen fuera de servicio en provincias como Granma, Santiago, Holguín, Guantánamo y Las Tunas, de acuerdo con datos del Ministerio de Comunicaciones. La ministra Mayra Arevich Marín explicó que la falta de electricidad es el principal obstáculo para restablecer los servicios y que las fibras ópticas que enlazan los municipios orientales sufrieron cortes significativos, especialmente entre Manzanillo, Yara, Campechuela, Media Luna y Pilón, además de otro en Buey Arriba, ya reparado.

A pesar del tono optimista del parte estatal, la situación descrita por los usuarios refleja un escenario desigual y todavía precario. Numerosos comentarios cuestionan la veracidad del anuncio y señalan que muchas localidades continúan sin cobertura ni energía. “No digan mentiras. En Masó, Jiguaní y Cauto Cristo no hay señal ni corriente”, escribió un usuario visiblemente molesto. Entretanto, brigadas técnicas permanecen desplegadas en la región oriental, pero el restablecimiento total de las comunicaciones y la electricidad sigue sin una fecha confirmada.