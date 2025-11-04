Sin medicamentos en Cuba: Usan cocimiento de hojas de frutabomba para curar el chikungunya

Ante la escasez de medicamentos en Cuba, muchas personas recurren a remedios naturales para enfrentar enfermedades como el chikungunya, una infección viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti que causa fiebre alta, dolor intenso en las articulaciones y debilidad general.

La creadora de contenidos cubana Zami Suárez, conocida en TikTok como @zami_suarez6, compartió un video en el que muestra cómo prepara un cocimiento de hojas de frutabomba o papaya para aliviar los síntomas del virus.

“No hay medicinas y esta es la planta que estamos usando para contrarrestar los síntomas que deja la enfermedad”, explicó Suárez en la grabación.

El remedio consiste en hervir un litro de agua con cinco o seis hojas de frutabomba y beberlo varias veces al día. La joven asegura que este cocimiento ha ayudado a los miembros de su familia que padecen chikungunya.

En los comentarios del video, varios usuarios aseguraron que las autoridades sanitarias en Cuba están recomendando el uso de hojas de frutabomba y de cereza como parte de la medicina verde, ante la grave falta de medicamentos en farmacias y hospitales.

Otros internautas narraron casos de familiares enfermos que llevan días con fiebre, inflamación y fuertes dolores corporales, sin poder acceder a fármacos básicos.

Los consejos incluyen ingerir abundante líquido, consumir gelatina y caldos ricos en colágeno, como los de patas de gallina o cerdo, para elevar las plaquetas y favorecer la recuperación.

Sin embargo, no existe suficiente evidencia clínica en humanos que demuestre que las hojas de papaya curen el chikungunya. Hasta la fecha, no hay guías médicas oficiales ni estudios científicos que respalden su uso como tratamiento estándar.

La crisis sanitaria y la falta de medicamentos en Cuba han obligado a miles de personas a recurrir a la medicina tradicional y a remedios naturales, mientras las autoridades no logran garantizar el acceso a los fármacos esenciales.