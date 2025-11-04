Sin medicamentos en Cuba: Usan cocimiento de hojas de frutabomba para curar el chikungunya

Ante la escasez de medicamentos en Cuba, muchas personas recurren a remedios naturales para enfrentar enfermedades como el chikungunya, una infección viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti que causa fiebre alta, dolor intenso en las articulaciones y debilidad general.
La creadora de contenidos cubana Zami Suárez, conocida en TikTok como @zami_suarez6, compartió un video en el que muestra cómo prepara un cocimiento de hojas de frutabomba o papaya para aliviar los síntomas del virus.
“No hay medicinas y esta es la planta que estamos usando para contrarrestar los síntomas que deja la enfermedad”, explicó Suárez en la grabación.
El remedio consiste en hervir un litro de agua con cinco o seis hojas de frutabomba y beberlo varias veces al día. La joven asegura que este cocimiento ha ayudado a los miembros de su familia que padecen chikungunya.
En los comentarios del video, varios usuarios aseguraron que las autoridades sanitarias en Cuba están recomendando el uso de hojas de frutabomba y de cereza como parte de la medicina verde, ante la grave falta de medicamentos en farmacias y hospitales.
Otros internautas narraron casos de familiares enfermos que llevan días con fiebre, inflamación y fuertes dolores corporales, sin poder acceder a fármacos básicos.
Los consejos incluyen ingerir abundante líquido, consumir gelatina y caldos ricos en colágeno, como los de patas de gallina o cerdo, para elevar las plaquetas y favorecer la recuperación.
Sin embargo, no existe suficiente evidencia clínica en humanos que demuestre que las hojas de papaya curen el chikungunya. Hasta la fecha, no hay guías médicas oficiales ni estudios científicos que respalden su uso como tratamiento estándar.
La crisis sanitaria y la falta de medicamentos en Cuba han obligado a miles de personas a recurrir a la medicina tradicional y a remedios naturales, mientras las autoridades no logran garantizar el acceso a los fármacos esenciales.
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Cuba y el uso de remedios naturales
¿Por qué están usando hojas de frutabomba en Cuba para tratar el chikungunya?
La escasez de medicamentos en Cuba ha llevado a muchas personas a recurrir a remedios naturales, como el cocimiento de hojas de frutabomba, para aliviar los síntomas del chikungunya. Este virus, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, provoca fiebre alta, dolor articular e inflamación. Aunque no hay evidencia científica que respalde el uso de este remedio como tratamiento oficial, las autoridades locales han empezado a recomendarlo debido a la falta de opciones médicas.
¿Cuáles son las consecuencias de la crisis de medicamentos en Cuba?
La falta de medicamentos en Cuba ha resultado en una dependencia de remedios naturales y medicina verde. La escasez se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19 y se manifiesta en la falta de acceso a fármacos básicos en farmacias y hospitales. Esto obliga a los ciudadanos a buscar alternativas caseras, como infusiones de hojas de frutabomba y cereza, a pesar de la ausencia de pruebas clínicas que avalen su eficacia.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano ante el brote de chikungunya?
El gobierno cubano ha sugerido métodos tradicionales para combatir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, como la quema de cáscaras de cítricos. Sin embargo, la falta de recursos para fumigaciones masivas y el déficit de personal médico han limitado la efectividad de estas acciones. Recientemente, se ha anunciado un estudio clínico para evaluar el medicamento Juzvinza en el tratamiento de las secuelas del chikungunya.
¿Qué alternativas están utilizando los cubanos para enfrentar la crisis sanitaria?
Los cubanos están recurriendo a remedios naturales y al apoyo de familiares en el extranjero. Además de usar cocimientos de hojas de frutabomba y cereza, las personas reciben medicinas y mosquiteros enviados desde Estados Unidos. La falta de acceso a medicamentos esenciales y las condiciones insalubres en las ciudades han impulsado estas soluciones alternativas.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.