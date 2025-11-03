Cuba comenzará estudio clínico sobre chikungunya en medio de una crisis sanitaria

Vídeos relacionados:
Cuba iniciará en los próximos días un estudio clínico para evaluar la eficacia del medicamento nacional Juzvinza en pacientes con secuelas del virus del chikungunya, según informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap) en su sitio web oficial.
El ensayo se desarrollará en cuatro hospitales de las provincias de La Habana y Matanzas y forma parte del sistema nacional de innovación en salud.
Las autoridades señalaron que el objetivo es mejorar el tratamiento de las manifestaciones inflamatorias articulares que persisten tras la infección.
Juzvinza se promocionó en 2020 como una alternativa terapéutica producida por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), encaminada a controlar la hiperinflamación, regular la respuesta inmunitaria y reducir riesgo de mortalidad de pacientes con coronavirus.
Esta decisión llega en un contexto marcado por la grave crisis sanitaria que atraviesa el país a causa del aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue y el propio chikungunya.
La situación ha provocado el colapso de hospitales, miles de enfermos y una creciente escasez de medicamentos, mientras se multiplican las denuncias ciudadanas por la falta de atención, el deterioro de los centros asistenciales y la corrupción en las campañas de fumigación.
Lo más leído hoy:
La doctora Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Minsap, explicó que las investigaciones se enfocan en contrarrestar los índices de infestación del mosquito vector, perfeccionar los tratamientos clínicos y reducir las secuelas del virus.
Por su parte, María Guadalupe Guzmán Tirado, directora de Investigación del Instituto Pedro Kourí (IPK), reconoció que el aumento de contagios se debe a la baja inmunidad de la población y a la actual intensidad de circulación del virus en el país.
Aunque el Minsap presenta la investigación como un avance científico, la realidad en hospitales y policlínicos cubanos refleja un sistema sanitario desbordado, sin recursos y con personal agotado, donde la prevención y el tratamiento dependen cada vez más de la iniciativa ciudadana que de las instituciones del régimen.
Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Cuba y el estudio clínico sobre chikungunya
¿Cuál es el objetivo del nuevo estudio clínico sobre chikungunya en Cuba?
El objetivo del estudio clínico es evaluar la eficacia del medicamento Juzvinza en pacientes con secuelas del virus chikungunya, específicamente en mejorar las manifestaciones inflamatorias articulares tras la infección. Este ensayo se llevará a cabo en cuatro hospitales de La Habana y Matanzas.
¿Cómo afecta la crisis sanitaria actual en Cuba al sistema de salud?
La crisis sanitaria en Cuba ha provocado el colapso de hospitales, una creciente escasez de medicamentos y una falta de atención adecuada. El sistema de salud cubano está desbordado, sin recursos y con personal agotado, lo que obliga a los ciudadanos a depender cada vez más de iniciativas comunitarias para la prevención y tratamiento de enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue y chikungunya.
¿Cuáles son las principales causas del aumento de casos de chikungunya en Cuba?
El aumento de casos de chikungunya se debe a la baja inmunidad de la población y a condiciones ambientales propicias para el mosquito vector. La urbanización no planificada, dificultades en el abasto de agua y el aumento de temperaturas también contribuyen a la propagación del virus.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para controlar la propagación del chikungunya?
El gobierno cubano ha implementado planes de vigilancia epidemiológica, fumigación y saneamiento ambiental en zonas críticas. Sin embargo, las acciones llegan tarde y con recursos insuficientes, lo que limita su efectividad. Además, las autoridades han recomendado medidas preventivas como cubrir el cuerpo ante la falta de repelentes y recursos para la fumigación.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.