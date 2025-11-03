Cuba comenzará estudio clínico sobre chikungunya en medio de una crisis sanitaria

Guantánamo es una de las provincias más afectadas por el brote de dengue y chikungunya

Cuba iniciará en los próximos días un estudio clínico para evaluar la eficacia del medicamento nacional Juzvinza en pacientes con secuelas del virus del chikungunya, según informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap) en su sitio web oficial.

El ensayo se desarrollará en cuatro hospitales de las provincias de La Habana y Matanzas y forma parte del sistema nacional de innovación en salud.

Las autoridades señalaron que el objetivo es mejorar el tratamiento de las manifestaciones inflamatorias articulares que persisten tras la infección.

Juzvinza se promocionó en 2020 como una alternativa terapéutica producida por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), encaminada a controlar la hiperinflamación, regular la respuesta inmunitaria y reducir riesgo de mortalidad de pacientes con coronavirus.

Esta decisión llega en un contexto marcado por la grave crisis sanitaria que atraviesa el país a causa del aumento de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue y el propio chikungunya.

La situación ha provocado el colapso de hospitales, miles de enfermos y una creciente escasez de medicamentos, mientras se multiplican las denuncias ciudadanas por la falta de atención, el deterioro de los centros asistenciales y la corrupción en las campañas de fumigación.

La doctora Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Minsap, explicó que las investigaciones se enfocan en contrarrestar los índices de infestación del mosquito vector, perfeccionar los tratamientos clínicos y reducir las secuelas del virus.

Por su parte, María Guadalupe Guzmán Tirado, directora de Investigación del Instituto Pedro Kourí (IPK), reconoció que el aumento de contagios se debe a la baja inmunidad de la población y a la actual intensidad de circulación del virus en el país.

Aunque el Minsap presenta la investigación como un avance científico, la realidad en hospitales y policlínicos cubanos refleja un sistema sanitario desbordado, sin recursos y con personal agotado, donde la prevención y el tratamiento dependen cada vez más de la iniciativa ciudadana que de las instituciones del régimen.