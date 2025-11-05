Estafan a joyero cubano en Miami con un reloj Rolex falso

Un joyero cubano radicado en Miami, conocido en redes sociales como @jr_305cartel, denunció haber sido víctima de una estafa luego de aceptar un Rolex falso como forma de pago.

El empresario, quien se presenta como dueño de una marca que promueve el uso de joyas elaboradas con moissanita, una alternativa sintética y económica a los diamantes, contó la historia en un video que rápidamente se hizo viral.

Según relató, un cliente llegó a su negocio interesado en una cadena de gran tamaño y, en lugar de pagar en efectivo, ofreció un supuesto reloj Rolex de lujo como parte del intercambio.

El joyero aceptó el trato confiando en la autenticidad del reloj. Sin embargo, al día siguiente, acudió a Ariel’s Jewelry, propiedad del popular influencer conocido como “el caballero elegante”, y allí descubrió que el reloj era una imitación.

“Menos mal que no estaba Ariel, sino paso tremenda pena saliendo en un video de los suyos”, bromeó el joyero, visiblemente frustrado.

Agregó que el número telefónico del supuesto cliente no existe y lamentó haber caído en la trampa “por querer buscarme unos pesos, por ser buena persona y por confiar demasiado”.