Estafan a joyero cubano en Miami con un reloj Rolex falso

Un joyero cubano radicado en Miami, conocido en redes sociales como @jr_305cartel, denunció haber sido víctima de una estafa luego de aceptar un Rolex falso como forma de pago.
El empresario, quien se presenta como dueño de una marca que promueve el uso de joyas elaboradas con moissanita, una alternativa sintética y económica a los diamantes, contó la historia en un video que rápidamente se hizo viral.
Según relató, un cliente llegó a su negocio interesado en una cadena de gran tamaño y, en lugar de pagar en efectivo, ofreció un supuesto reloj Rolex de lujo como parte del intercambio.
El joyero aceptó el trato confiando en la autenticidad del reloj. Sin embargo, al día siguiente, acudió a Ariel’s Jewelry, propiedad del popular influencer conocido como “el caballero elegante”, y allí descubrió que el reloj era una imitación.
“Menos mal que no estaba Ariel, sino paso tremenda pena saliendo en un video de los suyos”, bromeó el joyero, visiblemente frustrado.
Agregó que el número telefónico del supuesto cliente no existe y lamentó haber caído en la trampa “por querer buscarme unos pesos, por ser buena persona y por confiar demasiado”.
Preguntas frecuentes sobre estafas con relojes falsos en Miami
¿Cómo fue estafado el joyero cubano en Miami?
El joyero cubano en Miami fue estafado al aceptar un reloj Rolex falso como forma de pago por una cadena de gran tamaño. Confió en la autenticidad del reloj, pero luego descubrió que era una imitación al llevarlo a una joyería para verificarlo.
¿Qué recomendaciones se dan para evitar estafas con relojes falsos en Miami?
Para evitar este tipo de estafas, se recomienda verificar siempre la autenticidad de los relojes con un profesional antes de realizar cualquier transacción. Además, es importante no hacer negocios en la calle y realizar las compras en establecimientos reconocidos.
¿Qué impacto tienen las falsificaciones de relojes en la industria de lujo?
Las falsificaciones de relojes tienen un impacto significativo en la industria de lujo, generando pérdidas estimadas entre 700 y 800 millones de dólares anuales solo para la industria relojera suiza. A nivel mundial, circulan más de 400 millones de relojes falsificados, afectando tanto a las marcas como a los consumidores.
¿Qué casos recientes de estafas con relojes han ocurrido en Miami?
Recientemente, se han reportado varios casos de estafas en Miami, como el arresto de una pareja por vender Rolex falsos valorados en más de 70,000 dólares. Estas estafas a menudo involucran transacciones privadas donde los estafadores ofrecen relojes de lujo falsificados como si fueran auténticos.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.