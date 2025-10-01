Esposa de Marrero Cruz se deja ver nuevamente en la televisión cubana

Vídeos relacionados:

La presencia de Yadira Ramírez Morera, esposa del primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz, volvió a quedar registrada en la televisión oficial.

En un video transmitido por Canal Caribe de la inauguración del X Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural y Agroturismo, realizado en el Jardín Botánico Nacional, se le vio en segunda fila, seria y atenta mientras la viceministra de Turismo ofrecía la bienvenida a los asistentes.

Que una esposa de un alto dirigente aparezca en eventos oficiales es un fenómeno reciente en la política cubana.

Durante décadas, el régimen mantuvo invisibles a las parejas de la cúpula, en una práctica de opacidad que solo se rompió con la llegada de Miguel Díaz-Canel y la constante exposición mediática de Lis Cuesta.

Desde entonces, se ha naturalizado que las esposas acompañen a sus maridos en giras oficiales o aparezcan en espacios públicos, marcando un viraje en la estrategia de comunicación gubernamental.

Entre el protocolo oficial y la vida de lujo en el extranjero

Yadira Ramírez no es una figura improvisada en el sector que encabeza su esposo. Es directora de comunicación del Ministerio de Turismo y antes dirigió Publicitur S.A., una agencia vinculada a la promoción de Cuba como destino.

En los últimos años ha presentado campañas internacionales, encabezado actos en Madrid y participado en la organización de eventos como el campeonato mundial de fotografía subacuática en Varadero.

Ese perfil profesional se ha complementado con su creciente visibilidad política.

En marzo pasado acompañó a Marrero en un viaje oficial a la República del Congo.

Ambos se alojaron en el hotel Hilton Brazzaville, un complejo cinco estrellas con piscina, canchas de tenis y restaurante panorámico.

Allí, Ramírez desplegó una agenda propia al estilo de las “segundas damas”: recorrió instituciones culturales, asistenciales y entregó donativos junto a las esposas de altos funcionarios congoleños.

Sus gestos diplomáticos y la imagen de poder y filantropía en el extranjero contrastan con el desabastecimiento crónico en la isla y el deterioro de la calidad de vida de millones de cubanos.

El contraste entre la opulencia de estas visitas y la crisis doméstica se ha vuelto un símbolo de las desigualdades del sistema.

Una familia marcada por privilegios y polémicas

La exposición de Ramírez se suma a otros escándalos en torno a los familiares del primer ministro.

Dos de sus sobrinas, Giselle y Lorena Selcis Marrero, emigraron a Estados Unidos en 2022 y 2023, amparadas en programas de asilo y parole humanitario, respectivamente.

Hijas de Tamara Marrero Cruz, hermana del primer ministro, ambas han exhibido un estilo de vida acomodado, primero en Cuba y luego en el extranjero, con viajes, hoteles de lujo y aficiones exclusivas.

Menos suerte tuvo el hijo mayor del dirigente, Manuel Alejandro Marrero Medina, a quien en 2024 Estados Unidos le negó la entrada bajo el programa de parole.

A pesar de ello, también ha sido centro de polémica, ya que su vida en Cuba ha estado marcada por lujos ajenos a la mayoría: paseos en yates, viajes internacionales, estancias en resorts y fotografías en jets privados usados por la élite del régimen.

Graduado en Estudios Socioculturales y con vínculos laborales en Gaviota Tours -empresa del conglomerado militar GAESA-, sus redes sociales siempre han reflejado un entorno de privilegios que terminó por borrar tras las críticas.

Un cambio de estrategia que refuerza viejas desigualdades

La visibilidad de Yadira Ramírez Morera en los medios oficiales confirma que el gobierno de la Isla ha dejado atrás la política de invisibilizar a las esposas de los dirigentes.

Sin embargo, este cambio no se traduce en mayor transparencia, sino en la normalización de los lujos de la élite política en un país sumido en la precariedad.

El caso de Marrero, su esposa y su familia ilustra hasta qué punto los dirigentes del régimen disfrutan de beneficios que contrastan con la escasez de alimentos, medicamentos y recursos que enfrenta la mayoría de los cubanos.

La brecha entre la vida de la cúpula y la del pueblo no hace más que agrandarse, y cada nueva aparición pública de sus familiares la vuelve aún más visible.

