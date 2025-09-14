Conocido joyero de Miami vuelve a su pueblo en Cuba: "Tu origen no decide tu destino"

El joyero cubanoamericano Carlos Marcelín, famoso en las redes sociales por sus videos sobre la compraventa de relojes de lujo, viajó a Cuba para visitar a su familia y recorrer las calles de su tierra natal, el pueblo de Cojímar en La Habana.

En un video en sus redes sociales, Carlos compartió un recorrido que hizo por Cojímar y su encuentro con unos adolescentes cerca de la playa, que le recordó su niñez. El influencer los invitó a merendar unas pizzas en la zona.

"Yo creo que en la vida cada cual debe ser libre de hacer lo que desea. Me gustaría conocer el mundo, pero las cosas que llenan mi corazón es lo que hago primero", expresó.

También mostró su interés en influir positivamente en los jóvenes. "Quiero inspirar a las nuevas generaciones para que sean mejores. Es importante saber que vienes de un pueblo bien pobre, pero puedes lograr lo que quieres en la vida. Tu origen no decide tu destino", dijo.

El influencer cubanoamericano suele mostrar mucho contenido en sus redes. Es un experto en temas de tasaciones de joyas y relojes de lujo y se ha convertido en un referente en Miami, trabajando con clientes muy exclusivos.

Su paso por La Habana de vacaciones no lo documentó mucho, dejándolo en el ámbito de la intimidad familiar, pero sí muestra habitualmente contenido de su estilo de vida en Miami, donde deja claro que es un amante del mar y de la comida marinera, como un buen cubano de Cojímar.

