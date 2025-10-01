“Se le fastidiaron las compras a Lis Cuesta”: cubanos se burlan de Díaz-Canel tras exclusión en Dominicana

Vídeos relacionados:

Las redes sociales estallaron en burlas contra Miguel Díaz-Canel y su esposa Lis Cuesta tras la publicación de un mensaje oficial en el que el gobernante rechazó la exclusión de Cuba, junto a Venezuela y Nicaragua, de la X Cumbre de las Américas que se celebrará en diciembre en Punta Cana, República Dominicana.

“Rechazamos decisión impuesta por el gobierno de EE.UU. a la República Dominicana de excluir a tres países, incluida #Cuba, de la X Cumbre de las Américas”, escribió Díaz-Canel en sus perfiles oficiales de Facebook y X, replicando la postura ya emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla.

La respuesta ciudadana no se hizo esperar. En menos de 24 horas, miles de comentarios inundaron sus publicaciones, en su mayoría críticas, irónicas y abiertamente ofensivas. Uno de los comentarios más virales fue el del humorista cubano Andy Vázquez, quien escribió: “Se le chivó a la Machi la compra en los mall de La Romana”, en referencia a los presuntos gustos de Lis Cuesta por las compras durante los viajes oficiales.

“A llorar se les cayó el viajecito a ti y a la Machi”, comentó otro usuario. Otros dejaron frases como “Desempaquen tú y la Machi”, “¿Se quedaron con las ganas del all inclusive en Punta Cana? No te vistas que no vas”, o “Preocúpense por la miseria que tiene el pueblo cubano, que es lo que tienen que hacer” reflejan el tono general de burla y escepticismo hacia la queja oficial del régimen.

También abundaron críticas directas al sistema: “Ustedes quieren ejercer la democracia fuera de Cuba en el ámbito internacional, pero en el nacional reprimen y meten preso a quienes piensan diferente, muy merecido, excelente decisión”, escribió una persona. Otro comentario decía: “Está muy bien que no se les dé espacio a los dictadores en una cumbre de países democráticos, y que chillen todo lo que quieran”.

La indignación se extendió también a las carencias diarias en la isla. “Necesitamos energía eléctrica, este país es un desastre”, escribió un cubano. Otro reclamó: “Compadre, acaba de resolver los problemas de Cuba, que ya estamos hasta la coronilla de tanto apagón y de tanta miseria. Llevamos 65 años en esto. Basta ya, mijo, de tanto cuento. Arregla los asuntos de mi país y deja el chanchuyo con EE.UU. y Dominicana. ¡Bastaaaaa, bastaaaaaaaaaa!”.

En X (antes Twitter), donde el mensaje ha superado las 18 mil visualizaciones, la reacción fue aún más virulenta. Entre los cientos de respuestas pueden leerse expresiones como: “Las dictaduras no son bienvenidas, basura”, “Con terroristas no se dialoga, se les elimina”, “No hay diálogo con terroristas”, “Dialoga con los presos del 11J”, “Abajo el comunismo”, “Ojalá y ya no gobiernes tu país, debe ser libre”, “Sos un dictador, no podés exigir nada” y “Una dictadura como la tuya, ¿qué le aportaría a las naciones de la región?”.

Otros comentarios apelaron directamente al sarcasmo y la burla: “Ya lo sé, que tú te vas”, “Llora, singao”, “Zurdos de mierda”, “No se aceptan dictadores”, “Ahora dilo sin llorar dictador”, “Ustedes apestan en todas partes”, “Chúpalo”, “Jajaja zorra”.

En medio de esta ola de críticas, volvió a salir a relucir el nombre de Lis Cuesta. Aunque no ostenta ningún cargo oficial, Cuesta ha sido ampliamente criticada por su exposición en redes sociales y sus publicaciones vistas como provocadoras, especialmente en momentos de crisis para el pueblo cubano.

En viajes oficiales ha lucido accesorios y ropa de marcas internacionales, lo que ha generado una ola constante de indignación al contrastar su estilo de vida con la precariedad generalizada. Desde teléfonos de más de mil dólares, vestidos de diseñador, hasta relojes de lujo, sus apariciones públicas han sido objeto de escrutinio y burla.

Durante un evento sobre desarrollo humano, Cuesta apareció con un reloj Aigner, lo que fue interpretado como una muestra más de la desconexión entre el discurso oficial de austeridad y la ostentación de la cúpula gobernante.

En otra ocasión reciente, usuarios señalaron que debió presentarse “de luto” por el pueblo cubano y no luciendo un vestido costoso en Vietnam, criticando su presencia en cada gira oficial pese a no representar ningún cargo público.

La exclusión de Cuba de la X Cumbre fue confirmada por la Cancillería de República Dominicana, que justificó la decisión como una manera de “garantizar el éxito del encuentro y priorizar la representación democrática”. Según explicaron, los tres países no fueron invitados por no ser miembros activos de la OEA, organismo que coordina este foro hemisférico desde su fundación.

La decisión de República Dominicana de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela busca, según el gobierno anfitrión, fomentar una mayor participación regional sin polarización ideológica. Aclararon, además, que mantienen relaciones diplomáticas con los tres países excluidos.

Desde el régimen cubano, las reacciones no se hicieron esperar. A través del MINREX, La Habana denunció lo que consideró una “claudicación” ante presiones estadounidenses y una “ofensiva ideológica”, asegurando que una Cumbre construida sobre la exclusión está condenada al fracaso.

Sin embargo, la avalancha de burlas y críticas ciudadanas parece haber opacado por completo el tono institucional. Para muchos cubanos, lo que más molesta a la cúpula gobernante no es la exclusión diplomática, sino la pérdida de otro escenario internacional para exhibirse, comprar y disfrutar del lujo.

Una frase repetida en redes resume el sentir popular: “Se les fastidiaron las compras. Que se queden en Cuba… con el pueblo al que tanto ignoran”.

