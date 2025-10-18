"Hay cubanos que nunca lo han probado": prepara una "comida de ricos" en Cuba y se vuelve viral

Una cubana identificada como @anita.cubanita64 volvió a hacerse viral en TikTok tras mostrar cómo prepara camarones por primera vez en su casa en la isla, un plato que muchos calificaron como “comida de ricos” en medio de la escasez y el alto costo de los alimentos en Cuba.

“Hacer esto en Cuba es solamente para personas que sean millonarias o que trabajen para el gobierno, o bueno, seguramente tienes algún familiar en Estados Unidos que te mande el dinero o que te lo manda, te puedo asegurar que 90 % de los cubanos jamás ha comido esto”, dijo la joven en su video, mientras mostraba los camarones que iba a cocinar.

Ella misma aclaró que no pertenece a ninguno de esos grupos privilegiados: “No, mi amor, ni trabajo con el gobierno, ni tengo familia en el exterior, ni soy millonaria, solamente que una amiga hoy me quiso complacer y me estuvo mandando este paquetico de camarones. Es la primera vez que yo lo cocino en mi casa”.

Durante la grabación, explicó que decidió prepararlos “como una salsita así, algo picante, porque bueno, así fue como me habían dicho”. Añadió: “Le agregué azúcar, que ustedes saben que esto no puede faltar, y así fue como me estuvieron quedando. Al final me estuvieron dando esta pizza, así que con esto fue que me los comí”.

El video, que acumula miles de visualizaciones, desató un intenso debate entre los usuarios. Algunos la felicitaron y le enviaron consejos de cocina —“primero los escurres bien, los sofríes con mantequilla si tienes y luego que empiecen a ponerse doraditos le echas los sazones”, “hazlos con crema de leche y quesito arriba, son super ricos”—, mientras otros la criticaron por detalles como sus utensilios o su manicura. Una usuaria llegó a preguntarle por qué tenía “los cuchillos oxidados pero las uñas al día”, a lo que otros respondieron que las manicuras son económicas en la isla y que la joven trabaja con salones de belleza.

En medio de los comentarios, muchos se sorprendieron por el precio del producto. A la pregunta de cuánto costaban los camarones, @anita.cubanita64 respondió: “Un kilo como 4 mil”. La cifra, equivalente a varios días de salario estatal, explica la percepción de que cocinar mariscos en Cuba es hoy un privilegio.

La publicación no solo puso sobre la mesa las desigualdades cotidianas, sino también una paradoja que se repite en la isla: vivir rodeado de mar y no poder acceder a los alimentos que este ofrece. En un video anterior, otra creadora explicó que “en Cuba está prohibido comer langosta” y que “tenemos prohibido la compra y venta de langosta y camarones también”. Según contó, estos productos solo pueden encontrarse en establecimientos con permiso estatal o en hoteles turísticos: “Vivimos en Cuba, en una isla que está rodeada de agua, pero no, no podemos comer langosta, no podemos comer camarones”. “Por supuesto, mi amor, que esto no se come todos los días porque esto es totalmente un lujo”, dijo en su video, donde aclaró que la langosta es un producto inalcanzable para la mayoría de los cubanos debido a las restricciones de exportación y su precio prohibitivo.

El control gubernamental sobre la pesca y la exportación ha hecho que productos como la langosta y el camarón sean inalcanzables para el ciudadano común. Aunque las autoridades culpan al cambio climático por la disminución de las capturas, buena parte de la producción se destina a la exportación. Mientras tanto, los cubanos de a pie solo pueden ver estos alimentos en los menús de los hoteles o en videos como el de @anita.cubanita64, que los convierte en un lujo ocasional. En otro de sus testimonios, la tiktokera denunció: “Vivimos en una isla que está rodeada de agua, pero no, no podemos comer langosta, no podemos comer camarones”, como explicó en otro video viral.

No es la primera vez que la joven refleja la crisis alimentaria que vive el país. En otro de sus videos, lamentó que “la mayoría de las personas no tienen ni un pan para desayunar” y explicó que una jaba de pan puede costar hasta 700 pesos cubanos, mientras por la libreta solo se permite comprar uno diario por persona. “Las personas que viven de un salario no pueden darse el lujo de comprarse una jaba de pan todos los días, porque si no, no te alcanza para nada”, afirmó entonces.

En otra publicación, mostró cómo preparaba un arroz frito al que llamó su “comida de millonarios”. “Yo no soy millonaria ni tengo familia en el extranjero; simplemente, una vez al mes nos gusta hacer una comida fuera de lo normal”, explicó. El plato incluía ingredientes poco frecuentes en las cocinas cubanas: bacon, salchichas, huevos y vegetales, como relató en una de sus publicaciones más comentadas.

Casos como estos han generado debates similares en redes sociales. Una joven cubana mostró hace unos meses lo que describió como un “desayuno de ricos”: pan de molde, aguacate y cebolla, una combinación que costaba casi un tercio del salario mensual estatal, según otro video viral que denunciaba la inflación y la precariedad alimentaria en la isla. En otro caso, una mujer cocinó langosta en su casa después de que su esposo la recibiera como regalo de trabajo, lo que muchos calificaron como “un golpe de suerte” ante la imposibilidad de comprar ese producto.

Estas historias se han vuelto comunes en TikTok, donde decenas de cubanos muestran su día a día y revelan el contraste entre la abundancia que se exporta y la escasez que se vive dentro del país. Comer pan, huevos, carne o mariscos es cada vez más difícil, y los precios, dolarizados de facto, hacen que la mayoría apenas pueda cubrir lo básico.

En ese contexto, el video de @anita.cubanita64 cocinando camarones ha resonado como una ventana a la realidad de millones de cubanos. Su frase, “Hacer esto en Cuba es para millonarios”, se ha convertido en reflejo de una verdad incómoda: en la isla, hasta los alimentos que da el mar se han vuelto un lujo.

