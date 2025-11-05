EE. UU. lanza nuevo ataque letal contra presunta lancha narcotraficante en el Pacífico por orden de Trump

Dos presuntos narcotraficantes murieron el martes tras un ataque militar estadounidense contra una embarcación sospechosa de transportar drogas en el Pacífico Oriental.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que la operación fue ejecutada “por orden del presidente Donald Trump” y dirigida contra un barco operado por una Organización Terrorista Designada (OTD).

El ataque, descrito como “cinético y letal”, se llevó a cabo en aguas internacionales y no dejó bajas entre las fuerzas estadounidenses.

De acuerdo con Hegseth, la inteligencia militar había identificado a la embarcación como parte de una red de narcotráfico que utiliza rutas marítimas del Pacífico para introducir estupefacientes a Estados Unidos.

“Localizaremos y destruiremos todas las embarcaciones que intenten traficar drogas a nuestro país. Ningún terrorista de un cártel tiene la menor oportunidad contra nuestras fuerzas armadas”, advirtió Hegseth en su cuenta oficial de X, acompañando la publicación con un video del ataque.

El gobierno de Trump ha intensificado desde su regreso a la Casa Blanca una estrategia de fuerza directa contra el narcotráfico, autorizando acciones militares sin aprobación del Congreso.

El propio presidente aseguró recientemente que no pedirá una declaración formal de guerra contra los cárteles, considerados por su administración como organizaciones terroristas extranjeras.

“Simplemente vamos a matar a quienes introduzcan drogas en nuestro país”, dijo Trump el mes pasado durante una mesa redonda sobre seguridad nacional.

El ataque de este martes sería al menos el decimosexto contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico desde enero, con un saldo estimado de 66 muertos.

Organizaciones de derechos humanos, como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro para los Derechos Constitucionales, han cuestionado la legalidad de estos ataques. Según Telemundo 31, su director jurídico, Baher Azmy, sostuvo que “ningún presidente puede ordenar asesinatos desde el aire sin supervisión judicial o declaración de guerra”.

Pese a las críticas, la administración Trump ha reiterado que proteger la patria y eliminar la amenaza de los cárteles seguirá siendo “la máxima prioridad nacional”.