Trump evalúa ataques a Venezuela y busca justificar la caída de Maduro

El presidente Donald Trump analiza varias opciones militares contra el régimen de Nicolás Maduro, que incluyen ataques directos a unidades venezolanas, operaciones para tomar campos petroleros y acciones encubiertas de la CIA dentro del país sudamericano, según reveló este martes el diario estadounidense The New York Times.

El reporte citó a múltiples funcionarios estadounidenses que confirmaron que la Casa Blanca ha elaborado tres planes de acción, aunque el mandatario aún no ha tomado una decisión final.

Entre las opciones discutidas figuran ataques aéreos selectivos contra bases militares que resguardan al chavismo; operaciones de comandos especiales, como Delta Force o SEAL Team 6, para capturar o eliminar a Maduro; y un despliegue limitado de tropas estadounidenses para ocupar aeródromos y campos petroleros clave en la región de Zulia.

El medio señaló que el Departamento de Justicia trabaja en una justificación legal que permita al presidente ordenar esos ataques sin aprobación del Congreso, argumentando que Maduro lidera una organización narcoterrorista, el llamado ‘Cártel de los Soles’.

Esa clasificación abriría la puerta a considerarlo un objetivo legítimo, pese a la prohibición legal de asesinar a líderes extranjeros.

“El presidente ha sido claro: Maduro debe dejar de enviar drogas y criminales a Estados Unidos”, afirmó una portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, citada por el NYT. “Todo lo demás es especulación”.

Según el informe, el secretario de Estado Marco Rubio, también consejero de Seguridad Nacional interino, y Stephen Miller, asesor principal de Trump, son los principales defensores de una acción directa.

Ambos sostienen que Maduro solo saldrá del poder por la fuerza, mientras que el presidente ha expresado dudas por el riesgo político y militar que supondría una intervención fallida.

El artículo del New York Times detalló además un acelerado despliegue militar en el Caribe, con 10,000 efectivos, bombarderos B-52 y B-1, y el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo, que llegará a la región a mediados de noviembre.

El diario describe estas maniobras como parte de una campaña de presión psicológica sobre el régimen chavista.

Trump ha declarado públicamente que “los días de Maduro están contados”, pero negó que el país se dirija a una guerra abierta. Sin embargo, el NYT sostiene que su gobierno busca una “base jurídica” para eliminar al líder venezolano o provocar su colapso interno sin tener que declarar hostilidades formales.

El informe también reveló que Maduro ofreció concesiones petroleras y mineras a Washington para evitar una escalada, pero Trump rechazó la propuesta en octubre, acelerando el refuerzo militar.

La Casa Blanca, según el periódico neoyorquino, considera la caída del chavismo como una oportunidad estratégica para asegurar recursos energéticos y debilitar la influencia rusa e iraní en el hemisferio.