Aumenta precio de gasolina en Florida: conoce los lugares donde está más barata

El precio de la gasolina en Florida aumentó 11 centavos por galón la semana pasada,

Según The Auto Club Group (AAA), el precio estatal, pese al aumento, no pasa de la marca de los 3 dólares.

El promedio estatal fluctuó así la pasada semana: pasó de $2.92 el domingo a $2.87 el martes, antes de repuntar hasta $2.98 por galón el viernes.

“El precio de la gasolina sigue fluctuando en las gasolineras de Florida: el promedio estatal baja durante 5 a 10 días y luego repunta entre 10 y 25 centavos”, dijo Mark Jenkins, portavoz de AAA.

“Afortunadamente, el aumento de esta semana fue bajo, y los conductores siguen encontrando algunos de los precios más bajos del año”, agregó.

Los expertos señalan que estas variaciones responden a los movimientos en los precios del petróleo y a los ajustes estacionales en la oferta de combustible. Aunque el repunte fue moderado, los automovilistas deberán permanecer atentos ante posibles aumentos en las próximas semanas.

Precios más caros: West Palm Beach ($3.14), Naples ($3.05) y Ocala ($3.01); precios más baratos: Crestview-Fort Walton Beach ($2.67), Pensacola ($2.66), Panama City ($2.72).

El pasado Labor Day, la gasolina en Florida tuvo su precio más bajo en un feriado desde el inicio de la pandemia en 2020.

El promedio estatal para el galón de regular se ubicó en esa fecha en 3.11 dólares, por debajo de los 3.30 dólares del año pasado y muy lejos del récord de 4.89 dólares alcanzado en junio de 2022.

A nivel nacional, el promedio fue de 3.20 dólares por galón, también el más bajo desde 2020, cuando la demanda de combustible se desplomó por los confinamientos del COVID.

La administración de Donald Trump celebró el pronóstico: “De Memorial Day a Labor Day, los estadounidenses han ahorrado dinero en la bomba con los precios más bajos en cinco años”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, al New York Post.

Expertos como Patrick De Haan, de GasBuddy, atribuyen el respiro a la caída de los precios del petróleo —cerca de 64 dólares el barril— y a la fuerte producción global.

Incluso, se prevé que el costo pueda bajar de los 3 dólares por galón este otoño, dependiendo de la temporada ciclónica.

El alivio en el surtidor llega en medio de una economía donde muchas familias aún enfrentan altos costos en alimentos, alquileres y servicios.

“Reducir la energía significa un aumento inmediato en el flujo de efectivo de los hogares, y eso ayuda sobre todo a los de ingresos bajos y medios”, dijo a CNN Joe LaVorgna, consejero del Tesoro.

Florida ha experimentado una tendencia sostenida a la baja en los precios de la gasolina durante los últimos meses, a pesar de ciertos repuntes puntuales vinculados a tensiones geopolíticas.

El estado registró uno de sus niveles más bajos desde 2023, con promedios cercanos a los 3 dólares por galón, beneficiando a los conductores en plena temporada de primavera.

Sin embargo, el estallido del conflicto entre Irán e Israel provocó un alza temporal en el precio del combustible, debido al temor por la estabilidad del suministro internacional de petróleo.

Este episodio elevó los precios en Florida y otros estados, aunque fue seguido por una rápida estabilización del mercado.

Recientemente se volvió a registrar un descenso, alcanzando promedios similares a los niveles prepandémicos, lo que fue interpretado como una señal positiva para la economía doméstica.

Factores como la alta producción global y el comportamiento de las reservas estratégicas han contribuido a mantener este alivio en los surtidores.