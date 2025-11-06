Trump afirma que los bombardeos contra "carteles terroristas" no se limitan solo a Venezuela

Vídeos relacionados:
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que los bombardeos contra “cárteles terroristas” no se limitan únicamente a Venezuela y que existen otros países involucrados en las operaciones militares que su Gobierno desarrolla en el Caribe y el Pacífico.
Según reportó la agencia EFE, el mandatario realizó estas declaraciones durante su intervención en el America Business Forum (ABF) en Miami, donde subrayó que los ataques están dirigidos contra estructuras criminales ligadas al régimen de Nicolás Maduro.
“Estamos estallando cárteles terroristas y estamos reventándolos, ligados al régimen de Maduro en Venezuela y otros. Miren, no es solo Venezuela, pero un montón de cosas están viniendo”, expresó el presidente estadounidense.
Trump defendió los bombardeos, que según cifras oficiales han causado la muerte de al menos 66 personas en unas 20 embarcaciones desde el 1 de septiembre, al argumentar que cada operación evita el ingreso de grandes cantidades de droga al país.
“Por cada embarcación bombardeada se salvan 25,000 estadounidenses”, aseguró el mandatario al justificar las acciones del Comando Sur.
Las declaraciones se producen mientras su Gobierno evalúa posibles ataques a objetivos militares dentro de Venezuela.
Al mismo tiempo, NBC, citado por EFE, reportó que la administración de Trump estudia acciones similares contra cárteles mexicanos.
Durante su discurso, el presidente insistió en que su política busca “liberar las ciudades del crimen violento” y reforzar la seguridad nacional.
“Venezuela vació sus prisiones dentro de nuestro país. Nadie quiere eso. Estamos haciendo nuestro país seguro y hermoso de nuevo”, afirmó.
Trump también señaló que su administración ha intensificado las deportaciones de pandilleros del MS-13 y del grupo venezolano Tren de Aragua, a quienes calificó de “criminales peligrosos”.
“Estas son personas malas. Las estamos sacando fuera del país, de vuelta a donde vinieron. Renombramos el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra”, añadió.
Antes de la intervención del mandatario, la opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz de 2025, María Corina Machado, respaldó públicamente la estrategia de Trump.
En un mensaje virtual, afirmó que “Maduro empezó esta guerra y el presidente Trump la está terminando”, y calificó al líder chavista como “el jefe de una estructura narcoterrorista que ataca al pueblo venezolano”.
Preguntas frecuentes sobre las operaciones militares de Estados Unidos contra carteles en el Caribe
¿En qué consisten las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe?
Las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe están dirigidas contra cárteles de la droga que han sido designados como "narcoterroristas". Estas acciones incluyen bombardeos a embarcaciones vinculadas al tráfico de drogas y están respaldadas por una política de "cero tolerancia" hacia el narcotráfico, especialmente aquellas operaciones que se cree que están protegidas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
¿Por qué Estados Unidos considera a los cárteles venezolanos como una amenaza?
Estados Unidos considera a los cárteles venezolanos una amenaza debido a su presunta vinculación con el régimen de Nicolás Maduro y su implicación en el narcotráfico que afecta a la seguridad nacional estadounidense. Estas organizaciones han sido identificadas como responsables del flujo de drogas hacia Estados Unidos, lo que ha llevado a la administración de Trump a intensificar la presión militar y política contra el gobierno venezolano.
¿Cuáles son las consecuencias de las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe?
Las acciones militares de Estados Unidos han generado tensiones diplomáticas y regionales, especialmente con países como Venezuela y aliados como Cuba. Además, han provocado un aumento de la militarización en el Caribe y han llevado al gobierno venezolano a tomar medidas defensivas internas. También han suscitado debates en Estados Unidos sobre la legalidad y las implicaciones de estas operaciones militares en el extranjero.
