Trump afirma que los bombardeos contra "carteles terroristas" no se limitan solo a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que los bombardeos contra “cárteles terroristas” no se limitan únicamente a Venezuela y que existen otros países involucrados en las operaciones militares que su Gobierno desarrolla en el Caribe y el Pacífico.

Según reportó la agencia EFE, el mandatario realizó estas declaraciones durante su intervención en el America Business Forum (ABF) en Miami, donde subrayó que los ataques están dirigidos contra estructuras criminales ligadas al régimen de Nicolás Maduro.

“Estamos estallando cárteles terroristas y estamos reventándolos, ligados al régimen de Maduro en Venezuela y otros. Miren, no es solo Venezuela, pero un montón de cosas están viniendo”, expresó el presidente estadounidense.

Trump defendió los bombardeos, que según cifras oficiales han causado la muerte de al menos 66 personas en unas 20 embarcaciones desde el 1 de septiembre, al argumentar que cada operación evita el ingreso de grandes cantidades de droga al país.

“Por cada embarcación bombardeada se salvan 25,000 estadounidenses”, aseguró el mandatario al justificar las acciones del Comando Sur.

Las declaraciones se producen mientras su Gobierno evalúa posibles ataques a objetivos militares dentro de Venezuela.

Al mismo tiempo, NBC, citado por EFE, reportó que la administración de Trump estudia acciones similares contra cárteles mexicanos.

Durante su discurso, el presidente insistió en que su política busca “liberar las ciudades del crimen violento” y reforzar la seguridad nacional.

“Venezuela vació sus prisiones dentro de nuestro país. Nadie quiere eso. Estamos haciendo nuestro país seguro y hermoso de nuevo”, afirmó.

Trump también señaló que su administración ha intensificado las deportaciones de pandilleros del MS-13 y del grupo venezolano Tren de Aragua, a quienes calificó de “criminales peligrosos”.

“Estas son personas malas. Las estamos sacando fuera del país, de vuelta a donde vinieron. Renombramos el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra”, añadió.

Antes de la intervención del mandatario, la opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz de 2025, María Corina Machado, respaldó públicamente la estrategia de Trump.

En un mensaje virtual, afirmó que “Maduro empezó esta guerra y el presidente Trump la está terminando”, y calificó al líder chavista como “el jefe de una estructura narcoterrorista que ataca al pueblo venezolano”.