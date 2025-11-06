Cuba podría enfrentar a los Royals y Reds en juegos de exhibición antes del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Vídeos relacionados:

El equipo nacional de Cuba podría disputar dos juegos de exhibición en Arizona, Estados Unidos, ante los Kansas City Royals y los Cincinnati Reds los días 3 y 4 de marzo, como parte de la preparación oficial para el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026.

La información, publicada en la página web de MLB y por el periodista Francys Romero en sus redes sociales, revela que los encuentros se enmarcarían dentro del calendario de pretemporada de las Grandes Ligas, donde los equipos nacionales suelen enfrentar a franquicias de MLB antes del torneo principal.

Sin embargo, la participación del llamado "Team Asere" aún depende de la aprobación del visado y la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, un trámite que, según fuentes vinculadas al evento, debería resolverse a inicios de diciembre.

Cuba busca regresar a la élite del béisbol internacional en este Clásico Mundial de 2026, luego de su destacada actuación en la edición anterior, cuando alcanzó las semifinales por primera vez desde 2006.

Si finalmente se confirma la autorización, estos choques en Arizona servirán como evaluación clave del roster nacional y permitirán medir el nivel de preparación del equipo frente a peloteros del más alto nivel profesional.

Veinte equipos por una corona

Los equipos que competirán en la edición 2026 del torneo son:

América: Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá, Estados Unidos, México, Venezuela, República Dominicana, Nicaragua, Colombia y Brasil.

Europa: Italia, Gran Bretaña, República Checa y Países Bajos.

Asia y Oceanía: Japón, Corea del Sur, China Taipéi, Israel y Australia.

Formato y estructura del torneo

El torneo estará dividido en cuatro grupos de cinco equipos. Cada selección enfrentará una vez a los otros cuatro equipos de su grupo, y los dos mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final.

En la siguiente fase, los clasificados se medirán de forma cruzada: el primer lugar de un grupo enfrentará al segundo de otro. Los ganadores avanzarán a las semifinales, y posteriormente se definirá el campeón en la gran final.

Grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026

Grupo A (San Juan, Puerto Rico): Puerto Rico, Cuba, Panamá, Canadá y Colombia.

Grupo B (Houston, EE.UU.): Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y Brasil.

Grupo C (Miami, EE.UU.): República Dominicana, Venezuela, Países Bajos, Israel y China Taipei.

Grupo D (Tokio, Japón): Japón, Corea del Sur, República Checa, Australia y Nicaragua.

Fechas clave del Clásico Mundial de Béisbol 2026

El evento comenzará jueves 5 de marzo de 2026 y culminará con la gran final el martes 17 de marzo.

Durante esos 13 días, el torneo reunirá a las mejores selecciones del mundo en busca del título que actualmente ostenta Japón.

El Clásico Mundial de Béisbol es la competencia internacional más prestigiosa de ese deporte, evento en que las selecciones buscan demostrar su dominio y talento en el diamante.