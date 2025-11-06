Así es la vida de una cubana en China

La creadora de contenido y músico cubana Maiteé Martínez Naveda (@maitemartinez_naveda) ha compartido un vistazo a su vida cotidiana en Sanya, una ciudad de la provincia de Hainan, al sur de China, donde reside junto a su pareja, también músico.
En un video publicado en sus redes, Maiteé muestra cómo transcurre su jornada en el país asiático. Cada día, tras realizar las tareas domésticas, dedica horas a ensayar con sus instrumentos, procurando hacer el menor ruido posible para no molestar a los vecinos porque vive en un apartamento.
A las 3:30 p.m., ella y su novio toman un autobús que, según cuenta, suele ir vacío a esa hora. Ambos trabajan como músicos en la animación de un hotel de lujo, donde ofrecen entre dos y tres presentaciones diarias.
“Mi meta es que los clientes lo pasen lo mejor posible y vivan una experiencia única. También me gano mis aplausos, y eso es lo más reconfortante para un artista”, afirmó la joven.
Esta cubana combina su talento musical con la creación de contenido digital, mostrando con orgullo la disciplina, esfuerzo y pasión que exige mantener viva su pasión por la música y vivir en uno de los países más grandes del mundo.
Preguntas frecuentes sobre la vida de una músico cubana en China
¿Cómo es la vida diaria de Maiteé Martínez Naveda en China?
Maiteé Martínez Naveda vive en Sanya, China, donde combina su pasión por la música con la creación de contenido digital. Dedica su tiempo a ensayar con sus instrumentos en su apartamento, cuidando de no molestar a los vecinos, y trabaja junto a su pareja en la animación de un hotel de lujo.
¿Qué desafíos enfrenta Maiteé al vivir en China siendo cubana?
Vivir en un país extranjero como China presenta desafíos culturales y de adaptación, pero Maiteé ha encontrado un equilibrio entre su vida personal y profesional, mostrando disciplina y esfuerzo para mantener viva su pasión por la música.
¿Cómo compara Maiteé su vida en China con la situación actual en Cuba?
Aunque Maiteé no menciona directamente una comparación, la vida en Cuba está marcada por escasez, apagones y dificultades económicas, según el contexto proporcionado. La estabilidad laboral y las oportunidades en China contrastan con los retos cotidianos que se viven en la isla.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.