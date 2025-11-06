Así es la vida de una cubana en China

La creadora de contenido y músico cubana Maiteé Martínez Naveda (@maitemartinez_naveda) ha compartido un vistazo a su vida cotidiana en Sanya, una ciudad de la provincia de Hainan, al sur de China, donde reside junto a su pareja, también músico.

En un video publicado en sus redes, Maiteé muestra cómo transcurre su jornada en el país asiático. Cada día, tras realizar las tareas domésticas, dedica horas a ensayar con sus instrumentos, procurando hacer el menor ruido posible para no molestar a los vecinos porque vive en un apartamento.

A las 3:30 p.m., ella y su novio toman un autobús que, según cuenta, suele ir vacío a esa hora. Ambos trabajan como músicos en la animación de un hotel de lujo, donde ofrecen entre dos y tres presentaciones diarias.

“Mi meta es que los clientes lo pasen lo mejor posible y vivan una experiencia única. También me gano mis aplausos, y eso es lo más reconfortante para un artista”, afirmó la joven.

Esta cubana combina su talento musical con la creación de contenido digital, mostrando con orgullo la disciplina, esfuerzo y pasión que exige mantener viva su pasión por la música y vivir en uno de los países más grandes del mundo.