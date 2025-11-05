La madre del reguetonero cubano Bebeshito, Chavela Campos, ha llegado a España tras una breve estancia en Roma, donde inició su viaje por Europa. La cubana fue recibida con gran alegría por familiares y amigos, que la esperaban en el aeropuerto con un cartel decorado con la letra de uno de los temas de su hijo y una bandera de Cuba, símbolo del orgullo y del amor que la acompañan fuera de la isla.
En los videos compartidos en TikTok por el usuario @mini00004, se puede ver a Chavela caminando sonriente, visiblemente emocionada, mientras arrastra sus maletas y saluda a sus seres queridos. Las imágenes captan el tierno momento en que una niña, con una bandera cubana en la mano, le da la bienvenida entre abrazos, risas y aplausos. Sobre el video se lee la frase: “Qué alegría de volver a verte. Te queremos, Chavela”.
El recibimiento estuvo cargado de cariño y detalles especiales. Los seguidores del artista no tardaron en reaccionar en redes sociales con mensajes de amor y admiración. “Qué bueno que pudo sacar a su mamá de Cuba, se lo merece”, escribió una usuaria. “Lo que promete, lo cumple”, añadió otra, refiriéndose al compromiso del cantante con su familia. Aunque no está confirmado si la estancia de Chavela en España será definitiva, es evidente que está rodeada de afecto y feliz de estar allí.
Según los comentarios, parte de los familiares de Chavela residen en España y fueron ellos quienes organizaron este emotivo encuentro. En las redes ya circulan más videos de la madre de Bebeshito disfrutando de su gente, compartiendo risas y escuchando la música de su hijo, que sigue creciendo y consolidándose en la escena urbana.
Mientras tanto, Bebeshito, que vive en Miami, no ha hecho declaraciones públicas sobre el viaje de su madre, aunque muchos de sus seguidores ya especulan con un inminente reencuentro en Europa. “Dentro de poco el Bebeshito de gira por Europa, seguro”, escribió una fan, reflejando el deseo compartido de quienes siguen de cerca la historia de esta familia cubana unida por el amor, la distancia y la música.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.