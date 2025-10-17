Vídeos relacionados:
El reguetonero Yomil Hidalgo sorprendió a muchos al visitar a la madre de Elvis Manuel, el joven cantante que marcó una época en la música urbana cubana y falleció trágicamente en 2008.
En sus historias de Instagram, Yomil compartió una foto junto a Irioska Nodarse, madre del fallecido artista, y unas palabras cargadas de respeto y admiración. “Nunca tuve el gusto de conocerlo en persona, pero Elvis Manuel inspiró a muchos como yo a refugiarnos en la música”, escribió el intérprete, destacando el legado que dejó.
Yomil también aprovechó para agradecer a Irioska por mantener vivo el recuerdo de su hijo y por el cariño que el público todavía le guarda. “Usted, madre, también se merece todas las bendiciones y disfrutar del legado que le dejó su hijo”, agregó el músico.
Elvis Manuel murió con solo 18 años, cuando intentaba llegar a Estados Unidos por mar junto a su madre. La lancha en la que viajaban naufragó en el Estrecho de la Florida, truncando la carrera de quien ya era una promesa indiscutible del reguetón en Cuba.
Con este gesto, Yomil se sumó a los artistas que han querido rendir homenaje a Elvis Manuel, considerado un pionero y símbolo de la música urbana cubana. “En paz descanse, que tu música siempre la vamos a recordar”, concluyó el cantante, dejando claro que su legado sigue vivo en la memoria de toda una generación.
Preguntas frecuentes sobre el homenaje de Yomil a Elvis Manuel y su legado en la música urbana cubana
¿Por qué Yomil visitó a la madre de Elvis Manuel?
El reguetonero Yomil Hidalgo visitó a la madre de Elvis Manuel para expresar su respeto y admiración por el legado del joven cantante cubano, quien falleció trágicamente en 2008. Yomil destacó que, aunque no conoció personalmente a Elvis Manuel, su música fue una inspiración para muchos artistas. Además, agradeció a la madre de Elvis por mantener vivo su recuerdo entre el público.
¿Qué legado dejó Elvis Manuel en la música cubana?
Elvis Manuel es considerado un pionero de la música urbana en Cuba, marcando una época con su talento. A pesar de su corta vida, su influencia perdura en el género del reguetón cubano, inspirando a artistas como Yomil.
¿Cómo ha rendido homenaje Yomil a otros artistas fallecidos?
Yomil ha mostrado un compromiso constante con mantener viva la memoria de sus colegas fallecidos, como El Dany y El Taiger. El artista realiza visitas mensuales a sus tumbas para rendirles homenaje, compartiendo en redes sociales momentos emotivos y mensajes de respeto y cariño.
¿Qué impacto tiene Yomil en la música urbana cubana actual?
Yomil es una figura destacada en la música urbana cubana, no solo por su talento musical, sino también por su dedicación a honrar a sus antecesores y mantener viva su memoria. Su actitud de respeto y lealtad hacia sus colegas fallecidos ha calado hondo en el público y en la comunidad musical.
