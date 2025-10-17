Vídeos relacionados:

El reguetonero Yomil Hidalgo sorprendió a muchos al visitar a la madre de Elvis Manuel, el joven cantante que marcó una época en la música urbana cubana y falleció trágicamente en 2008.

En sus historias de Instagram, Yomil compartió una foto junto a Irioska Nodarse, madre del fallecido artista, y unas palabras cargadas de respeto y admiración. “Nunca tuve el gusto de conocerlo en persona, pero Elvis Manuel inspiró a muchos como yo a refugiarnos en la música”, escribió el intérprete, destacando el legado que dejó.

Yomil también aprovechó para agradecer a Irioska por mantener vivo el recuerdo de su hijo y por el cariño que el público todavía le guarda. “Usted, madre, también se merece todas las bendiciones y disfrutar del legado que le dejó su hijo”, agregó el músico.

Captura de Instagram / Yomil

Elvis Manuel murió con solo 18 años, cuando intentaba llegar a Estados Unidos por mar junto a su madre. La lancha en la que viajaban naufragó en el Estrecho de la Florida, truncando la carrera de quien ya era una promesa indiscutible del reguetón en Cuba.

Con este gesto, Yomil se sumó a los artistas que han querido rendir homenaje a Elvis Manuel, considerado un pionero y símbolo de la música urbana cubana. “En paz descanse, que tu música siempre la vamos a recordar”, concluyó el cantante, dejando claro que su legado sigue vivo en la memoria de toda una generación.

