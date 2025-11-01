Charly & Johayron se suman a la ayuda para el oriente cubano: "Es lo mínimo que podemos hacer"

Los reguetoneros cubanos Charly & Johayron se unieron a las acciones solidarias en apoyo a las familias afectadas por el paso del huracán Melissa en el oriente de Cuba.
A través de sus redes sociales, compartieron imágenes de la entrega de donativos en centros de evacuación, donde aún permanecen decenas de personas que no han podido regresar a sus hogares tras la devastación del fenómeno meteorológico.
“Ser de los nuestros no se dice, se siente”, escribieron en la publicación, acompañada de un mensaje de aliento a las víctimas y palabras de agradecimiento a quienes colaboraron con la iniciativa. “Es lo mínimo que podemos hacer”, expresaron los artistas.
La ayuda incluyó alimentos, ropa y artículos de primera necesidad que llegaron a estas personas gracias a la colaboración de tres jóvenes a las que agradecieron los cantantes. En las imágenes se puede ver a niños y adultos recibiendo los insumos.
La acción de Charly & Johayron fue ampliamente elogiada en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el gesto del dúo con los damnificados.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda al oriente cubano tras el huracán Melissa
¿Cómo han ayudado Charly & Johayron a los afectados por el huracán Melissa?
Charly & Johayron enviaron donativos a centros de evacuación en el oriente de Cuba. Su ayuda incluyó alimentos, ropa y artículos de primera necesidad para las familias afectadas por el huracán Melissa.
¿Qué otros artistas se han sumado a la ayuda para el oriente cubano?
Artistas como Bryansito, Zurdo, Wow Popy y Oniel Bebeshito también han contribuido con donaciones. Desde Miami, estos artistas han enviado alimentos, agua y productos básicos para las familias más afectadas por el huracán, mostrando un gran compromiso con los damnificados.
¿Qué impacto ha tenido el huracán Melissa en el oriente de Cuba?
El huracán Melissa ha dejado severas afectaciones en la región oriental de Cuba, con viviendas dañadas y comunidades aisladas. La falta de electricidad y agua potable, junto con los daños a infraestructuras críticas, ha complicado la situación de los afectados.
¿Cómo ha respondido la comunidad internacional al desastre en Cuba?
La comunidad internacional ha comenzado a enviar ayuda al oriente de Cuba. China ha enviado kits familiares de emergencia, y Estados Unidos ha ofrecido ayuda humanitaria directa al pueblo cubano. La Cruz Roja y Cáritas también están movilizando recursos para asistir a los damnificados.
