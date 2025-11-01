Charly & Johayron se suman a la ayuda para el oriente cubano: "Es lo mínimo que podemos hacer"

Los reguetoneros cubanos Charly & Johayron se unieron a las acciones solidarias en apoyo a las familias afectadas por el paso del huracán Melissa en el oriente de Cuba.

A través de sus redes sociales, compartieron imágenes de la entrega de donativos en centros de evacuación, donde aún permanecen decenas de personas que no han podido regresar a sus hogares tras la devastación del fenómeno meteorológico.

“Ser de los nuestros no se dice, se siente”, escribieron en la publicación, acompañada de un mensaje de aliento a las víctimas y palabras de agradecimiento a quienes colaboraron con la iniciativa. “Es lo mínimo que podemos hacer”, expresaron los artistas.

La ayuda incluyó alimentos, ropa y artículos de primera necesidad que llegaron a estas personas gracias a la colaboración de tres jóvenes a las que agradecieron los cantantes. En las imágenes se puede ver a niños y adultos recibiendo los insumos.

La acción de Charly & Johayron fue ampliamente elogiada en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el gesto del dúo con los damnificados.