Director de El Toque sufre acto de repudio en México por parte de simpatizantes del régimen cubano

El periodista cubano José Jasán Nieves Cárdenas, director del medio independiente El Toque, fue víctima de un acto de repudio en México, protagonizado por miembros del llamado Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, un grupo conocido por su apoyo al régimen de La Habana y su participación en actividades oficiales de la embajada cubana.

Durante el incidente, los simpatizantes del castrismo levantando un cartel con la foto del periodista lo acusaron de “sabotear la economía de Cuba”, de “financiar el terrorismo” y de “recibir más de 500 mil dólares” para promover el colapso económico del país.

También lo señalaron dey depara supuestamente “hacer ver al Estado cubano como represor y violador de los derechos humanos”.

El ataque verbal tuvo lugar en un evento público, donde los agresores gritaron consignas a favor del régimen y lanzaron ofensas personales contra Nieves, quien se ha convertido en una de las voces más reconocidas del periodismo independiente cubano en el exilio.

Fuentes cercanas al periodista confirmaron que se encuentra bien y que el acto de repudio fue documentado en video por varios asistentes, y subido a Facebook por el propio Nieves Cárdenas.

El hecho ha generado indignación entre colegas, activistas y defensores de la libertad de prensa, que han denunciado el intento del régimen cubano de exportar sus prácticas de hostigamiento fuera de la isla.

“Este tipo de ataques son una extensión del odio y la represión que el régimen cubano ejerce dentro del país, ahora trasladados al exterior contra quienes lo denuncian”, comentó un periodista independiente radicado en México.

Lo más leído hoy:

El Toque, medio que dirige Nieves, ha sido blanco frecuente de ataques y campañas de difamación impulsadas desde cuentas asociadas a la Seguridad del Estado y a voceros del Partido Comunista, especialmente por su seguimiento diario del mercado informal de divisas en Cuba.

La agresión ocurre pocos días después de que el medio respondiera públicamente a las acusaciones del empresario Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, quien responsabilizó a El Toque de “inflar artificialmente” la tasa del dólar en Cuba.

En su respuesta, la redacción del medio rechazó esas declaraciones como parte de una estrategia del régimen para desacreditar al periodismo independiente.