El Toque responde a acusaciones de Sandro Castro sobre mercado informal de divisas en Cuba

El medio independiente elTOQUE ha salido al paso de las más recientes acusaciones lanzadas por Sandro Castro, quien culpó a la plataforma de “inflar artificialmente” la tasa del dólar en el mercado informal cubano para beneficiarse económicamente.

En un video publicado en redes sociales, el empresario e influencer arremetió con fuerza contra el equipo detrás del sitio que desde hace años se ha consolidado como referencia para documentar el comportamiento cambiario en la isla.

Según Castro, elTOQUE sería una "élite oscura que no da la cara y que en vez de ayudar, lo que quiere es enriquecerse a costa de todos nosotros".

En sus palabras, el medio estaría manipulando los precios de divisas como el dólar y el euro, repitiendo un patrón de “inflado” y “recompra” con el que buscarían obtener un margen de ganancia.

Sin embargo, la respuesta de elTOQUE no se ha hecho esperar.

Los responsables del medio han desmontado los argumentos del nieto de Fidel Castro, exponiendo lo que califican como una estrategia de manipulación política y discursiva que intenta desviar la atención de los verdaderos actores del mercado negro de divisas en Cuba.

“No somos nosotros los que participamos del mercado, sino ustedes”

En su respuesta pública, elTOQUE aseveró que su rol no es intervenir ni beneficiar ni perjudicar el mercado informal, sino reflejar su comportamiento con rigor estadístico.

“Lo que ha ocurrido en los últimos días con la tasa representativa del mercado informal no es más que un reflejo del mercado que monitoreamos de forma fidedigna a la baja y a la alta”, explicaron.

Y añaden: “Si tiene dudas, ahí están los mensajes reales que verificamos todos los días. Vaya y verifíquelos, porque mañana, si las ofertas vuelven a subir, por más comentarios y campañas que armen en redes sociales, nuestras flechas volverán a mostrarse”.

Lejos de ser un actor especulativo, elTOQUE apunta hacia otro grupo de interés: los propios empresarios cubanos, entre los que se incluye a Sandro Castro.

Según la plataforma, “Sandro Castro y muchos otros empresarios cubanos quieren impulsar su propia tasa de referencia, una tasa, según ellos, más justa, pero no reconocen que son muchos de esos empresarios cubanos los principales actores del mercado ilegal de divisas”.

“Si seguimos a Sandro Castro, quienes quieren asumir el rol de referentes en el mercado informal de divisas son sus principales actores, aquellas personas que, a diferencia de elTOQUE, sí participan de ese mercado y sí se benefician de él”, añade el medio digital

Dar la cara frente a la élite que nunca lo hizo

La respuesta también incluyó una reflexión personal y política sobre quiénes componen elTOQUE y cuál ha sido su trayectoria hasta ahora.

“Somos personas que, como yo, a diferencia de muchos de los que conforman la élite cubana real, damos la cara, y tratamos de ofrecer datos y explicaciones que ni el más imberbe funcionario partidista ofrece”, declaró un miembro del equipo editorial.

El medio digital asegura que no solo documenta el mercado, sino que enfrenta los costos reales de hacer periodismo independiente dentro de una dictadura.

En palabras de elTOQUE: “No hay mayor presión que hacer periodismo en Cuba. Desde que decides hacer algo como eso, no solo recibes comentarios negativos en Facebook, sino que recibes la represión real y cruda de los aparatos de la Seguridad del Estado cubano y también de los medios de propaganda del Partido Comunista”.

“Los lobos que se visten de cordero”

La arremetida de Sandro Castro también fue desmentida por elTOQUE con un recordatorio histórico y simbólico: el apellido Castro ha estado por décadas ligado al poder político y económico en Cuba, una élite que sí ha vivido del privilegio y no del esfuerzo.

“La historia de una élite que manipula, que explota y que se muestra falsamente como esforzada no es de los que hacemos elTOQUE, es la historia de Sandro Castro, de su abuelo y de la gerontocracia que lo ayudó a mantenerse en el poder”, señalan.

Como ejemplo, recordaron las declaraciones de Fidel Castro a Ignacio Ramonet, en las que aseguraba que su salario mensual era de 30 dólares, y que con eso le alcanzaba para pagar hasta la cuota del Partido.

Fue citado también José Ramón Machado Ventura, quien afirmó nunca haberse preocupado por su salario.

“No se preocupó porque no vivía de eso. Lo mismo que le ha pasado a Sandro Castro, que dice y quiere que creamos que con veintitantos años logró con su esfuerzo todo lo que tiene en Cuba”, apuntó elTOQUE.

La respuesta del medio digital se resume en una advertencia a los cubanos: “Escoja sabiamente en qué creer, porque no siempre los cubanos podemos poner nuestras esperanzas en los lobos que se visten de cordero para seguir disfrutando de la carne de las ovejas”.

Un conflicto que revela fracturas más profundas

El enfrentamiento entre elTOQUE y Sandro Castro no es solo una disputa por la tasa del dólar, sino que es también una pugna simbólica entre dos Cubas: una que documenta, analiza y denuncia; y otra que, desde la herencia del poder, busca reconfigurar el relato para mantenerse como referente incluso dentro del caos.

Mientras la crisis económica del país se agrava, con inflación, escasez y una moneda en caída libre, los cubanos siguen enfrentando no solo los estragos de fallidas políticas económicas, sino también las tensiones discursivas entre quienes intentan informar y quienes pretenden dominar el relato.

elTOQUE asegura que no ha cambiado su postura: seguirá publicando tasas referenciales basadas en datos reales, mientras soporta la presión de hacer periodismo en un país donde informar con independencia continúa siendo un acto de riesgo.