Sandro Castro vuelve a arremeter contra El Toque y los acusa de ser una “élite oscura”

El polémico empresario e influencer cubano Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, arremetió contra el medio independiente El Toque, al que acusó de ser una “élite oscura” responsable de la subida del precio del dólar en el mercado informal de Cuba.

En un nuevo video publicado en sus redes sociales en la noche del jueves, con el título “2.ª Edición: Soluciones pa’ la economía”, Sandro responsabilizó a El Toque de “inflar artificialmente” la tasa del dólar con el objetivo de beneficiarse económicamente.

“Estamos hablando de una élite oscura que no da la cara y en vez de ayudar, lo que quiere es enriquecerse a costilla de todos nosotros”, dijo el más mediático de los Castro en su video.

Según su análisis, la plataforma independiente —que diariamente publica una referencia del valor del dólar, euro y MLC en el mercado informal cubano— manipula los precios “como en años anteriores”, inflando la cotización para luego provocar su caída y sacar ventaja de la “recompra”.

“Van a hacer la misma manipulación de siempre. Cuando lo logran inflar, después viene la recompra. Verán que baja a 460 para que ellos tengan un margen de 50 pesos y sacar a sus compradores para la calle”, afirmó.

El empresario, conocido por sus polémicos comentarios y su estilo provocador en redes sociales, volvió a culpar al medio de afectar la economía doméstica de los cubanos, a la vez que hizo un llamado a los mipymes y empresarios privados de la isla a unirse para establecer una tasa “más justa y cercana a la realidad”.

“No estamos obligados a comprar en los precios de El Toque. Debe haber una tasa referente, pero una más justa”, añadió.

Esta es la segunda vez que Sandro Castro lanza acusaciones públicas contra El Toque por el tema del dólar, en medio de una de las peores crisis económicas que atraviesa Cuba en las últimas décadas, marcada por la inflación, la escasez y la depreciación constante del peso cubano debido a las erradas políticas del régimen.

El Toque, por su parte, ha reiterado en varias ocasiones que su proyecto de seguimiento del tipo de cambio es un reflejo estadístico del mercado informal, no un mecanismo de fijación de precios.

En redes sociales, las declaraciones de Sandro Castro han vuelto a dividir opiniones: mientras algunos usuarios lo acusan de desconocer la realidad económica del país, otros aplauden su intento de “buscar soluciones” al caos monetario que golpea a los cubanos.