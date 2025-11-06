Informe de la Cruz Roja advierte que la recuperación en Cuba tras Melissa será “lenta y desigual”

Voluntarios de la Cruz Roja Cubana evacúan a familias atrapadas por las inundaciones en el oriente del país tras el paso del huracán Melissa.

El huracán Melissa provocó una devastación sin precedentes en el oriente de Cuba, donde más de un millón de personas quedaron sin refugio ni acceso a agua potable, y enfrentan ahora un riesgo sanitario elevado por brotes de dengue, chikungunya y oropouche, según el último informe de la Cruz Roja Internacional publicado el 5 de noviembre.

El documento, que califica a Melissa como uno de los ciclones más poderosos del Caribe en la historia reciente, revela que 2,7 millones de cubanos resultaron afectados y 2,2 millones necesitan asistencia urgente, mientras 735,000 personas fueron evacuadas antes del impacto del meteoro.

El huracán, que tocó tierra el 29 de octubre como categoría 3 en Santiago de Cuba, dejó comunidades enteras incomunicadas, viviendas colapsadas, hospitales inundados y una crisis sanitaria en expansión.

Las provincias de Santiago de Cuba, Granma, Holguín y Guantánamo figuran entre las más golpeadas, con más de 60,000 viviendas destruidas o dañadas, 461 instalaciones de salud afectadas y 1,552 centros educativos inutilizados, muchos de los cuales se han convertido en refugios improvisados para miles de familias. Más de 670,000 estudiantes no pueden asistir a clases, y 25,000 personas permanecen en centros de evacuación, de acuerdo con el informe.

Centro de evacuación en la provincia de Granma. Facebook/CMKX Radio Bayamo.

El impacto llega en medio de la crisis económica y energética más severa del país en décadas. La Unión Eléctrica de Cuba reportó daños en las líneas de distribución que provocan apagones prolongados en cinco provincias orientales, mientras la escasez de combustible y las averías en termoeléctricas agravan el colapso del sistema eléctrico nacional.

A la devastación material se suma el deterioro sanitario. El informe advierte que la destrucción de redes de agua y la falta de electricidad para bombear y purificar el suministro han dejado a miles de personas sin acceso a agua segura, lo que amenaza con expandir los brotes virales.

Cubanos enfrentan la escasez de agua potable con pipas. Facebook/CMKX Radio Bayamo.

Los hospitales, ya afectados por la falta de medicamentos, estimada en un 70% de los fármacos esenciales, enfrentan inundaciones, techos colapsados y pérdida de equipos médicos.

La Cruz Roja Cubana, apoyada por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), mantiene operaciones de búsqueda y rescate, asistencia psicosocial y distribución de insumos básicos en las zonas más afectadas. Sin embargo, el organismo advierte que la recuperación será “lenta y desigual” debido al déficit estructural de vivienda, calculado antes del huracán en unas 800,000 unidades, y las restricciones económicas que enfrenta el país.

El panorama humanitario se agrava con la pérdida de 78,700 hectáreas de cultivos agrícolas y el colapso de las cadenas de frío, panaderías y mercados por los apagones. El informe señala que el 40% de la producción de vegetales quedó destruido, dejando a miles de familias sin fuentes de ingreso ni alimentos suficientes.

Zonas inundadas en Granma. Facebook/CMKX Radio Bayamo.

Frente a esta situación, la Federación Internacional de la Cruz Roja lanzó el 2 de noviembre un llamamiento de emergencia por 15 millones de francos suizos (unos 18 millones de dólares) para asistir a 100,000 personas durante los próximos dos años. “La gente tardará meses, quizá años, en reconstruir sus vidas. Este llamamiento de emergencia es esencial para ayudar al pueblo cubano”, advirtió el secretario general de la FICR, Jagan Chapagain.

Un día después, el 3 de noviembre, llegó a Santiago de Cuba un cargamento de 20 toneladas de ayuda humanitaria procedente de Panamá, con kits de cocina, higiene, descanso, herramientas y lonas plásticas para 1,500 damnificados en Santiago, Granma y Holguín. La operación fue coordinada por la FICR y la Cruz Roja Cubana con apoyo logístico de Copa Airlines.

La ONU también activó un plan de acción para recaudar 74 millones de dólares destinados a atender a un millón de personas afectadas por Melissa, centrado en vivienda, agua potable, seguridad alimentaria y recuperación de servicios esenciales. El organismo alertó que Cuba enfrenta un desafío sin precedentes, con el 75% de la telefonía móvil fuera de servicio, 90% de las antenas dañadas y comunidades rurales incomunicadas.

Con más de tres millones de cubanos afectados y amplias zonas del oriente aún bajo el agua o sin electricidad, el país encara una crisis humanitaria de gran magnitud. La Cruz Roja advierte que los riesgos de salud pública seguirán aumentando en las próximas semanas y que la recuperación podría extenderse por años en un contexto económico frágil y de severas limitaciones estructurales.