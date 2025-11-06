Persisten los apagones en toda Cuba: El déficit eléctrico supera los 1100 MW, sin contar la región oriental

Vídeos relacionados:

Cuba amaneció este jueves sumida en una nueva jornada de apagones generalizados.

Según informó la Unión Eléctrica (UNE) en su parte diario, el sistema eléctrico nacional continúa colapsado, con un déficit que supera los 1,100 megavatios (MW) durante el horario pico.

Ello significa que más del 40 % de la demanda del país no puede ser cubierta, lo que mantendrá a millones de cubanos sin electricidad durante buena parte del día y la noche.

La propia UNE reconoció que las afectaciones se prolongaron durante las 24 horas del miércoles y que la madrugada de este jueves inició con cortes de energía.

La máxima afectación reportada fue de 1,311 MW a las 6:10 pm, una cifra que revela la magnitud del colapso.

A esta situación se suman otros 414 MW fuera de servicio en el oriente del país, entre Las Tunas y Guantánamo, debido a los estragos del huracán Melissa, que dejó serios daños en líneas y subestaciones.

Un sistema quebrado

A las 6:00 am, la disponibilidad total del sistema era de apenas 1,720 MW, frente a una demanda de 2,100 MW, lo que ya implicaba 380 MW de déficit.

En el horario de la media se estima una afectación de 500 MW.

La situación empeorará al caer la tarde: para el horario pico, la UNE estima una demanda de 2,850 MW y una disponibilidad que no superará los 1,760 MW, lo que provocará un déficit de al menos 1,090 MW, con una afectación de 1,160 MW.

El régimen intenta atribuir el colapso a averías y mantenimientos programados, pero el panorama refleja un deterioro estructural del sistema eléctrico, sin inversiones reales ni planificación a largo plazo.

Actualmente, están fuera de servicio la Unidad 2 de la termoeléctrica Felton por una rotura, además de otras dos unidades en Santa Cruz del Norte y Cienfuegos por mantenimiento.

En total, 653 MW permanecen indisponibles por limitaciones técnicas en las plantas térmicas, una constante en los últimos meses.

Falta de combustible y abandono

La crisis se agrava por la escasez crónica de combustible, que paraliza buena parte de la generación distribuida.

La UNE reporta 60 centrales fuera de servicio por falta de diésel, lo que equivale a 519 MW menos, y otros 131 MW indisponibles por falta de lubricantes.

En total, 650 MW se pierden por la falta de recursos energéticos básicos, lo que refleja el colapso logístico y financiero del país.

Aunque el gobierno insiste en promover los "avances" en energías renovables, los resultados son insignificantes frente a la magnitud de la crisis.

Los 22 nuevos parques solares fotovoltaicos del occidente y centro de la Isla solo aportaron 420 MW en su punto máximo, una cantidad que no logra compensar ni una fracción de las pérdidas del sistema térmico.

Apagones sin fin y promesas vacías

En La Habana, la Empresa Eléctrica provincial informó que la capital sufrió apagones durante casi 11 horas el miércoles, con una afectación máxima de 174 MW a las 7:00 pm.

El servicio fue restablecido poco antes de las 9:00 pm.

"No fue necesario afectar los bloques planificados (4 y 6) a las 10:00PM. En la madrugada no hubo afectación por déficit", precisa la nota publicada en Facebook.

La realidad en los barrios habaneros sigue siendo la misma: cortes intermitentes, sobrecargas en los circuitos y una población exasperada.

Mientras la UNE publica partes diarios cargados de tecnicismos, la población continúa sumida en la oscuridad, sin refrigeración para los alimentos, sin ventilación en medio del calor y sin electricidad para mantener el trabajo o el estudio.

Más de una década de promesas incumplidas, falta de mantenimiento, corrupción y desvío de recursos han llevado a un sistema energético en ruinas, incapaz de sostener la demanda mínima de la población.

Los cubanos ya no esperan soluciones, solo el siguiente apagón.