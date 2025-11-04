Llega al oriente de Cuba ayuda humanitaria de la Cruz Roja Internacional para damnificados del huracán Melissa

Un cargamento de 20 toneladas de ayuda humanitaria para personas damnificadas del huracán Melissa en el oriente cubano llegó este domingo al Aeropuerto Internacional Antonio Maceo Grajales, de Santiago de Cuba, en un vuelo chárter de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) procedente de Panamá.

El donativo, con capacidad para ofrecer asistencia humanitaria urgente a 1,500 personas, consiste en kits de cocina, de higiene y de descanso, frazadas, mosquiteros, lámparas solares, kits de herramientas y lonas plásticas, indicó la organización en un comunicado en su sitio web.

“Estos artículos serán distribuidos por la Cruz Roja Cubana en las zonas más golpeadas por el huracán”, subrayó.

La comunicación oficial destacó que este primer envío se realizó en tiempo récord, gracias a los fondos de ayuda humanitaria pre-posicionada por la IFRC en su Hub Humanitario, ubicado en Panamá, donde almacena artículos de primera necesidad suficientes para asistir a 20,000 personas en un plazo de 48 a 72 horas tras un desastre.

La federación puntualizó que esta carga inicial es resultado de sus “esfuerzos para garantizar una respuesta humanitaria rápida y de calidad”, a lo que se une la convocatoria de emergencia para recaudar 15 millones de francos suizos (aproximadamente 18 millones de dólares estadounidenses), con el propósito de ayudar a 100,000 personas durante los próximos dos años en Cuba.

El donativo arribó a Santiago de Cuba desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, en una operación coordinada por la IFRC, en colaboración con la compañía aérea Copa Airlines y la Cruz Roja Cubana.

Funcionarios de estas instituciones destacaron la rapidez logística con que se organizó el vuelo y la solidaridad regional que hizo posible esta intervención. “Para nosotros siempre es grato ayudar al pueblo cubano, y más en tiempos tan difíciles como los que están viviendo ahora”, expresó un representante de la aerolínea panameña a la televisión santiaguera.

Un funcionario de la Cruz Roja Cubana informó que los recursos serán distribuidos entre los núcleos familiares más vulnerables de las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Holguín, las más afectadas por el fenómeno meteorológico.

La entrega del donativo —dijo— se realizará por la Cruz Roja, en coordinación con los Consejos de Defensa, priorizando a familias damnificadas, mujeres con niños, ancianos —incluidos, los que viven solos— y personas con discapacidad.

¿Qué contienen los kits donados a los damnificados del huracán?

La nota de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja detalla la composición de los kits que conforman el donativo.

Los kits de higiene contienen productos esenciales como jabón, cepillos de dientes, champú, artículos para la higiene menstrual, toallas y papel higiénico, para “ayudar a las familias a mantener su salud y su cuidado personal después del huracán”.

Estos módulos, junto con los mosquiteros, son fundamentales para prevenir enfermedades en situaciones en que el acceso al agua y al saneamiento se ha visto interrumpido.

Mientras, los kits de cocina proveerán utensilios para la preparación y servicio de alimentos para cinco personas, y las herramientas facilitarán las labores de limpieza y reconstrucción.

A su vez, los módulos de descanso incluyen sábanas y almohadas, que permiten a las familias que perdieron sus viviendas tener mejores condiciones en los alojamientos temporales.

“En conjunto, estos kits apoyan la vida cotidiana, la salud y la recuperación”, subraya la información.

Países y organizaciones envían ayuda a Cuba

Además de la ayuda enviada por la Cruz Roja Internacional desde Panamá, otros países y organizaciones internacionales han movilizado recursos hacia Cuba para asistir a los damnificados por el huracán Melissa.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) entregó el sábado en La Habana un cargamento de ayuda médica para apoyar a más de 90,000 personas afectadas por el ciclón en el oriente cubano.

El gobierno de Estados Unidos anunció este domingo la asignación de 3,000,000 de dólares en asistencia humanitaria para los cubanos afectados por el huracán, que devastó varias provincias orientales.

Colombia despachó 22 toneladas de asistencia humanitaria, coordinadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Cancillería. La donación incluyó alimentos, kits de aseo personal, juegos de sábanas y toldillos.

A través de la Cruz Roja China, el país asiático envió mil kits familiares de emergencia, compuestos por artículos de higiene, abrigos y utensilios esenciales.

Venezuela aportó 26 toneladas de ayuda a la región oriental de Cuba, en un gesto que se enmarca dentro de la cooperación habitual entre ambos gobiernos aliados.

A la par, la comunidad de exiliados cubanos en Miami ha organizado campañas de apoyo directo a los damnificados en la isla.

La iniciativa “Ayuda para el Oriente de Cuba” recauda donaciones de ciudadanos, activistas y artistas dispuestos a colaborar con el envío de alimentos, medicinas y ropa a las provincias afectadas por el ciclón.