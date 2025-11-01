Locutor cubano Rolando Zaldívar detenido en Miami

Rolando Zaldívar antes y después de su encuentro con las drogas

El locutor cubano Rolando Zaldívar, recordado por su su presencia en la radio y la televisión cubanas, fue arrestado recientemente en Miami por hurto menor y posesión de cocaína.

La noticia fue dada a conocer esta semana por el influencer Alexander Otaola en su programa Hola! Ota-Ola, transmitido por Cubanos por el Mundo.

De acuerdo con la ficha policial, a Zaldívar se le impuso una fianza de 150 dólares.

Ficha policial del cubano Rolando Zaldívar (Fuente: Captura de Miami-Dade.gov)

El rostro de Zaldívar, deteriorado y casi irreconocible, provocó conmoción inmediata en redes sociales, donde decenas de cubanos compartieron recuerdos, lamentos y críticas al ver al otrora carismático conductor en un estado visible de abandono.

“La última vez que supimos de Zaldívar estaba entrando en una casa de campaña debajo de un puente ahí del Downtown, y cuando salió de la casa de campaña, bueno, salió así… Las grandes transformaciones del mundo de las adicciones, es lamentable de verdad”, dijo Otaola al mostrar la foto de la ficha policial.

El periodista cubano de Univision, Javier Díaz, expresó su pesar en términos personales:

“¡Qué triste que este profesional de la palabra esté en estas condiciones! Recuerdo que cuando comencé mi carrera de locutor fue una de las figuras en Cuba que siempre admiré y después trabajé en la misma emisora donde él se formó”, escribió en Facebook.

Fuente: Captura de Facebook/Javier Díaz

No es la primera vez que Zaldívar va a la cárcel en EE.UU.

No es la primera vez que Zaldívar enfrenta problemas con la justicia.

En febrero de 2019 fue arrestado por violencia doméstica y asalto con un arma mortal. En esa ocasión, recurrió a la plataforma GoFundMe para solicitar ayuda con el pago de un abogado, alegando que había sido víctima de una falsa acusación:

“Una discusión de rutina terminó con un acto bajo. Cuando le pedí a quien me importunaba que me dejara solo, porque no quiero ni puedo tener problemas en este país que nos da cobija, la otra persona, dejándose llevar por su ira, su experiencia y su perfecto English nativo, llamó a la policía para acusarme por una agresión que no cometí”.

La voz de Disco Fiesta 98

Zaldívar fue ampliamente conocido como uno de los locutores de "Disco Fiesta 98", en Radio Ciudad de La Habana, programa emblemático de la década de los 90.

Muchos lo recuerdan en los escenarios de la capital, siempre elegante, “con su traje y su corbata”. Otros mencionan que su carrera creció imitando el estilo de un colega predecesor, lo que no le restó méritos como profesional.

Tras su salida de Cuba, vivió un tiempo en México y luego en Houston, en Texas, hasta establecerse en Miami en 2014.

Una comunidad entre la nostalgia y el reproche

La imagen actual de Zaldívar ha generado una avalancha de reacciones en redes sociales. Hay quienes lo recuerdan con cariño y consternación —“una voz única y una maestría para comunicar”—, otros lo describen como alguien “irreconocible” y “devorado por los vicios”.

Algunos mensajes destilan frustración moral: “Otra víctima más del cementerio de los artistas. Vienen creyendo que van a seguir siendo famosos como en Cuba y cuando llegan a Miami no son nadie, y la depresión los lleva a las adicciones”.

Otros lo culpan directamente: “Es triste, pero nadie lo obligó a ese camino. Las malas decisiones tienen consecuencias”.

No faltan las acusaciones por abandono familiar. Varias voces aseguran que su madre, anciana y enferma, vive en San José de las Lajas, en silla de ruedas y bajo el cuidado de vecinos.

“Muy buen locutor, pero como hijo no sirve”, sentenció un comentario que fue confirmado por más de un internauta.

A pesar de todo, también hay llamados a la compasión y peticiones de ayuda. Incluso se han propuesto programas de rehabilitación y contactos con proyectos como Conducta, que ha visibilizado casos de otras figuras conocidas, como