¿Pulla fina para Otaola? El Divo de Placetas saca a pasear a "la gata igualada" en su Mercedes descapotable

¡Ay, mamá! Que alguien le avise a Alexander Otaola que Eduardo Antonio anda feliz y lanzando pullas bien directas. El Divo de Placetas encendió las redes al presumir su más reciente paseo en su Mercedes descapotable de lujo, acompañado nada más y nada menos que de “la gata igualada”.

A su lado, en el asiento del copiloto llevaba un muñeco carabela de gato, en clara alusión al sobrenombre con el que bautizó al comunicador cubano, con quien mantiene una disputa interminable.

Con lentes oscuros, rizos al viento y actitud de estrella de Hollywood, El Divo dejó claro que ni el sol de Miami ni las críticas de Otaola le quitan el brillo, mucho más si se trata de presumir del nuevo Mercedes-Benz que le regaló su manager.

Además de presentar a “la gata igualada”, El Divo aprovechó el video más enseñar su licencia de conducir y aclarar que sus anteriores problemas de tránsito se debieron a que andaba pasado de copas y nada que ver con que no supiera manejar.

Eduardo Antonio no pierde la oportunidad de tirar su pullita elegante: disfrutando de su Mercedes y con la sonrisa de quien se sabe observado, la escena parece un mensaje sutil —o no tanto— para cierto compatriota de micrófono rápido y lengua afilada.

Lo que sí queda muy claro es que El Divo anda descapotado… pero de preocupaciones.