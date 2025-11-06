¿Pulla fina para Otaola? El Divo de Placetas saca a pasear a "la gata igualada" en su Mercedes descapotable

¡Ay, mamá! Que alguien le avise a Alexander Otaola que Eduardo Antonio anda feliz y lanzando pullas bien directas. El Divo de Placetas encendió las redes al presumir su más reciente paseo en su Mercedes descapotable de lujo, acompañado nada más y nada menos que de “la gata igualada”.
A su lado, en el asiento del copiloto llevaba un muñeco carabela de gato, en clara alusión al sobrenombre con el que bautizó al comunicador cubano, con quien mantiene una disputa interminable.
Con lentes oscuros, rizos al viento y actitud de estrella de Hollywood, El Divo dejó claro que ni el sol de Miami ni las críticas de Otaola le quitan el brillo, mucho más si se trata de presumir del nuevo Mercedes-Benz que le regaló su manager.
Además de presentar a “la gata igualada”, El Divo aprovechó el video más enseñar su licencia de conducir y aclarar que sus anteriores problemas de tránsito se debieron a que andaba pasado de copas y nada que ver con que no supiera manejar.
Eduardo Antonio no pierde la oportunidad de tirar su pullita elegante: disfrutando de su Mercedes y con la sonrisa de quien se sabe observado, la escena parece un mensaje sutil —o no tanto— para cierto compatriota de micrófono rápido y lengua afilada.
Lo que sí queda muy claro es que El Divo anda descapotado… pero de preocupaciones.
Preguntas frecuentes sobre la disputa entre Eduardo Antonio y Alexander Otaola
¿Por qué Eduardo Antonio se refiere a Alexander Otaola como "la gata igualada"?
Eduardo Antonio utiliza el apodo "la gata igualada" para referirse a Alexander Otaola como una forma de responder a las críticas y burlas que el presentador ha hecho sobre él. El término parece ser una respuesta irónica y despectiva a los comentarios de Otaola, quien ha criticado repetidamente la carrera y el aspecto físico de Eduardo Antonio. Esta disputa ha sido constante en sus interacciones públicas, especialmente en redes sociales.
¿Cuál fue el motivo del regalo del Mercedes-Benz descapotable a Eduardo Antonio?
El Mercedes-Benz descapotable fue un regalo de Omar Romero, el mánager y amigo de Eduardo Antonio. Este gesto fue una sorpresa preparada con cariño para celebrar un momento especial en la carrera del cantante. El vehículo simboliza el esfuerzo y la lealtad entre ambos, quienes mantienen una estrecha relación profesional y personal.
¿Cómo ha respondido Eduardo Antonio a las críticas de Alexander Otaola sobre su carrera?
Eduardo Antonio ha respondido a las críticas de Alexander Otaola con mensajes llenos de ironía y defensa de su trayectoria. El cantante ha destacado su éxito y reconocimiento dentro de la comunidad cubana, y ha utilizado respuestas ingeniosas para contrarrestar los comentarios despectivos de Otaola. Ha enfatizado que su carrera y su talento hablan por sí mismos, a pesar de las críticas.
