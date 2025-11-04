Eduardo Antonio le canta "Las Mañanitas" a alguien muy especial: "El hermano que le regaló el destino"

El cantante cubano Eduardo Antonio, conocido como El Divo de Placetas, compartió un emotivo momento en sus redes sociales al interpretar “Las Mañanitas” para celebrar el cumpleaños de su mánager y amigo Omar Romero.

En el video publicado en Instagram, el artista aparece elegantemente vestido, micrófono en mano, dedicando unas palabras llenas de cariño y gratitud mientras improvisaba en medio de la tradicional canción de cumpleaños.

En el texto que acompaña el clip El Divo asegura que más que su mánager, Omar Romero es el hermano que le regaló el destino.

La publicación rápidamente se llenó de felicitaciones y mensajes de admiración por parte de seguidores y amigos del cantante, quienes destacaron la complicidad y la amistad entre ambos.

Con este gesto, Eduardo Antonio vuelve a demostrar que más allá de su talento y su voz inconfundible, su mayor fortaleza está en el afecto sincero que comparte con las personas que lo acompañan dentro y fuera del escenario.