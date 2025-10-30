Eduardo Antonio se suma al apoyo para el oriente cubano: "Si el gobierno no los ayuda, ¿quién los va a ayudar?"

El cantante cubano Eduardo Antonio, conocido como El Divo de Placetas, hizo un emotivo llamado a la solidaridad con las familias afectadas por el huracán Melissa en el oriente de la isla.
“Hoy me levanté con todo este ánimo de recoger para enviarle a Cuba, a los necesitados, y más en estos momentos con todo lo que está pasando Cuba”, expresó el artista en un video publicado en sus redes sociales, donde anunció una campaña de ayuda humanitaria.
Eduardo Antonio aclaró que no enviará su ayuda a través de ninguna agencia vinculada al gobierno cubano, sino por medio de una iglesia que garantizará que los donativos lleguen directamente a los damnificados.
“Lo que sí sé es que no voy a mandar nada por ninguna agencia que tenga que ver con el gobierno de Cuba. Esto lo voy a mandar por la iglesia, una recogida que se va a hacer el 9 de noviembre en Super Machi, a través de un pastor”, señaló.
Conmovido por la situación en la isla, el artista criticó a quienes juzgan la iniciativa y defendió su decisión: “Yo sé perfectamente que en Cuba hay una dictadura, pero lo que ha sucedido ahora es otra situación. Yo no voy a dejar a necesitados que no tienen ni qué comer ni con qué vestirse, que lo perdieron todo. Y si el gobierno no los ayuda, ¿quién los va a ayudar?”.
Finalmente, invitó a todos sus seguidores en el exilio a sumarse a esta causa solidaria: “9 de noviembre en Super Machi. Todos los que quieran seguirme en esta acción, ahí los espero. Dios los bendiga. Y a ustedes, cubanos, que Dios los acompañe y que puedan salir de esto lo antes posible”.
Preguntas frecuentes sobre la ayuda humanitaria y la situación en Cuba tras el huracán Melissa
¿Cómo está ayudando Eduardo Antonio a las víctimas del huracán Melissa en Cuba?
Eduardo Antonio ha iniciado una recolección para ayudar a las familias afectadas por el huracán Melissa en el oriente de Cuba. Ha decidido enviar las donaciones a través de una iglesia, evitando cualquier agencia relacionada con el gobierno cubano, para asegurar que la ayuda llegue directamente a los damnificados.
¿Qué postura tiene Eduardo Antonio respecto al gobierno cubano y su gestión tras el huracán?
Eduardo Antonio ha criticado al gobierno cubano, cuestionando su falta de apoyo a los necesitados tras el huracán. El artista ha sido enfático en no utilizar agencias gubernamentales para su campaña de ayuda, mostrando desconfianza hacia la gestión del régimen en situaciones de emergencia.
¿Cuál es la propuesta de Estados Unidos para ayudar a Cuba tras el huracán Melissa?
Estados Unidos, a través del secretario de Estado Marco Rubio, ha ofrecido ayuda humanitaria inmediata a Cuba tras el paso del huracán Melissa. La propuesta incluye el envío de alimentos, medicinas y suministros básicos directamente al pueblo cubano, evitando que la ayuda pase por el régimen cubano.
¿Cómo ha reaccionado el pueblo cubano al ofrecimiento de ayuda humanitaria de Estados Unidos?
La reacción del pueblo cubano ha sido de esperanza y agradecimiento hacia el ofrecimiento de ayuda humanitaria de Estados Unidos. Muchos cubanos han expresado su deseo de que la ayuda llegue directamente a las manos del pueblo, sin pasar por el gobierno, debido a la desconfianza en la gestión del régimen en anteriores emergencias.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.