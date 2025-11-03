Eduardo Antonio despide a su madre Olguita con una misa en la Ermita de la Caridad

El cantante cubano Eduardo Antonio, conocido como El Divo de Placetas, despidió este domingo a su madre, Olguita, con una emotiva misa en la Ermita de la Caridad, en Miami.
Rodeado de amigos, colegas, admiradores y junto a su esposo Roy García, el artista agradeció a todos los que lo acompañaron en este momento tan doloroso, dedicado a honrar la memoria de la mujer que marcó su vida.
“Gracias a todos por acompañarme en esta tarde de domingo en la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, ofrecida a mi madre Olguita”, escribió el intérprete en sus redes sociales, junto a imágenes de la ceremonia.
El Divo quiso honrar la memoria de su madre vestido de traje, sobrio pero elegante, recordando que a ella siempre le gustó verlo brillar.
Olguita falleció recientemente en Cuba, víctima del dengue, una pérdida que ha dejado profundamente afectado al artista, quien no pudo viajar a Cuba a despedirse de ella.
En sus publicaciones, Eduardo Antonio ha expresado su tristeza y, al mismo tiempo, su gratitud por el apoyo recibido de parte del público y sus seres queridos.
La Ermita de la Caridad, uno de los lugares más simbólicos para la comunidad cubana en el exilio, se convirtió en escenario de un homenaje cargado de fe y emoción, donde El Divo de Cuba prometió una vez más hacer sentir muy orgullosa a su mamá donde quiera que esté.
Preguntas frecuentes sobre el homenaje de Eduardo Antonio a su madre
¿Cómo despidió Eduardo Antonio a su madre Olguita?
Eduardo Antonio despidió a su madre Olguita con una misa en la Ermita de la Caridad en Miami. El cantante estuvo acompañado de amigos, colegas, admiradores y su esposo, Roy García, en una ceremonia emotiva que honró la memoria de su madre, quien falleció en Cuba víctima del dengue.
¿Por qué Eduardo Antonio no pudo despedirse de su madre en Cuba?
Eduardo Antonio no pudo viajar a Cuba para despedirse de su madre debido a la falta de vuelos disponibles hacia la isla. Esta situación le impidió estar presente en sus últimos momentos y asistir al funeral en su país natal.
¿Cómo ha afectado la pandemia de dengue a Cuba?
Cuba está enfrentando una grave pandemia de dengue que ha afectado a numerosas personas, incluyendo a la madre de Eduardo Antonio, Olguita, quien falleció a causa de esta enfermedad. Esta situación ha generado preocupación y dolor en la población.
¿Cómo ha reaccionado el público ante la pérdida de la madre de Eduardo Antonio?
El público ha mostrado un gran apoyo y solidaridad hacia Eduardo Antonio en este difícil momento. Los seguidores del artista han expresado sus condolencias y mensajes de aliento a través de las redes sociales, lo que ha sido de gran ayuda para él.
