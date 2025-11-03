Eduardo Antonio despide a su madre Olguita con una misa en la Ermita de la Caridad

El cantante cubano Eduardo Antonio, conocido como El Divo de Placetas, despidió este domingo a su madre, Olguita, con una emotiva misa en la Ermita de la Caridad, en Miami.

Rodeado de amigos, colegas, admiradores y junto a su esposo Roy García, el artista agradeció a todos los que lo acompañaron en este momento tan doloroso, dedicado a honrar la memoria de la mujer que marcó su vida.

“Gracias a todos por acompañarme en esta tarde de domingo en la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, ofrecida a mi madre Olguita”, escribió el intérprete en sus redes sociales, junto a imágenes de la ceremonia.

El Divo quiso honrar la memoria de su madre vestido de traje, sobrio pero elegante, recordando que a ella siempre le gustó verlo brillar.

Olguita falleció recientemente en Cuba, víctima del dengue, una pérdida que ha dejado profundamente afectado al artista, quien no pudo viajar a Cuba a despedirse de ella.

En sus publicaciones, Eduardo Antonio ha expresado su tristeza y, al mismo tiempo, su gratitud por el apoyo recibido de parte del público y sus seres queridos.

La Ermita de la Caridad, uno de los lugares más simbólicos para la comunidad cubana en el exilio, se convirtió en escenario de un homenaje cargado de fe y emoción, donde El Divo de Cuba prometió una vez más hacer sentir muy orgullosa a su mamá donde quiera que esté.