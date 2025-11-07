Empresarios privados entregan ayuda humanitaria a damnificados por el huracán en Holguín

Un grupo de empresarios privados de Holguín viajó hasta el municipio de Cacocum para entregar ayuda humanitaria a los damnificados por el huracán Melissa, que dejó graves afectaciones en viviendas y comunidades del oriente cubano.
El activista Noly Blak publicó en sus redes sociales un video donde mostró la caravana de autos que recorrió varios poblados y centros de evacuación, donde permanecen familias afectadas por las intensas lluvias, los fuertes vientos y el desbordamiento de presas y ríos.
Los donativos incluyeron ropa para niños, módulos de canastilla para embarazadas, artículos de aseo, alimentos, golosinas y ropa para adultos.
En las imágenes difundidas se observa a los empresarios distribuyendo directamente los paquetes a los damnificados.
“Gran gesto humanitario que están haciendo”, expresó una de las beneficiadas, mientras otros agradecían el apoyo que, según comentaron, representa un rayo de esperanza entre tanta pobreza y destrucción.
La entrega forma parte de un creciente movimiento solidario entre cubanos, donde ciudadanos y emprendedores asumen por cuenta propia la ayuda a los damnificados del oriente del país.
El esfuerzo de los empresarios holguineros se suma a una ola de iniciativas ciudadanas que han surgido espontáneamente tras el paso del huracán Melissa.
La familia de Rikan Vega, en Granma, preparó y distribuyó 90 comidas a damnificados alojados en un centro de evacuación, priorizando a quienes enfrentan mayor vulnerabilidad en medio del desastre.
Acciones similares han sido protagonizadas por profesionales independientes como un grupo de barberos que ofreció cortes de cabello gratuitos a evacuados en Río Cauto, devolviendo dignidad a decenas de personas afectadas por la tormenta.
En ese mismo municipio, otros ciudadanos donaron meriendas, artículos de higiene y agua embotellada.
Desde La Habana, el influencer JA Rulay se trasladó durante varios días al oriente del país para apoyar directamente a familias damnificadas.
Su viaje incluyó la entrega de ropa, colchones y víveres, y el registro en redes sociales de la dura realidad que enfrentan los más afectados.
Mientras tanto, desde el exterior también llegan muestras de apoyo. Una iglesia cubana en España organizó una recogida de alimentos, ropa y medicinas destinados a las comunidades afectadas en Cuba, reafirmando el compromiso de la diáspora con quienes enfrentan el impacto del huracán sin respaldo estatal suficiente.
