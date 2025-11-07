República Dominicana envía ayuda humanitaria a Cuba

Vídeos relacionados:

El Gobierno de República Dominicana envió este jueves un avión con cuatro toneladas de ayuda humanitaria destinada a los damnificados del huracán Melissa en el oriente de Cuba, según informó el Partido Comunista de Cuba (PCC) en su cuenta oficial de X (antiguo Twitter).

El envío forma parte de la operación “Solidaridad Caribeña”, coordinada por el Ministerio de Defensa dominicano, que también incluye asistencia a Haití y Jamaica, duramente golpeadas por el ciclón. El teniente general Carlos Antonio Fernández, ministro de Defensa, declaró que la iniciativa “representa el espíritu solidario y la disposición de las Fuerzas Armadas de acudir en auxilio de los pueblos hermanos de la región ante situaciones de emergencia”, según confirmó el portal Cubaminrex.

La ayuda incluye alimentos, agua potable y artículos de primera necesidad, y responde a un esfuerzo regional de cooperación frente a los estragos del meteoro.

Poco antes la Federación Dominicana de Béisbol (FEDOM) había lanzado una campaña de solidaridad para recolectar ropa y calzado deportivo destinados a los peloteros cubanos afectados por el huracán Melissa, especialmente en las provincias orientales donde se suspendieron varios encuentros de la Serie Nacional.

Desde La Habana, el régimen cubano agradeció públicamente la ayuda de España, Colombia y República Dominicana, aunque sin ofrecer detalles sobre la distribución interna de los recursos ni cifras actualizadas de daños, de acuerdo con una nota de la agencia EFE publicada por Swissinfo.

Este jueves también, un buque de la Armada de Colombia, el ARC Victoria, arribó al puerto Guillermón Moncada en Santiago de Cuba con 240 toneladas de ayuda humanitaria, entre ellas alimentos, agua, combustible y kits de aseo. Por su parte, el gobierno de España envió un vuelo con más de 2.000 módulos de cocinas familiares, 1.600 juegos de herramientas y 253 pares de botas de trabajo, valorados en unos 145.000 euros, coordinados por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).

El huracán Melissa, que tocó tierra en Cuba el pasado 29 de octubre como un categoría tres en la escala Saffir-Simpson, dejó una estela de destrucción en Santiago de Cuba, Holguín, Granma, Guantánamo y Las Tunas, con miles de viviendas dañadas, prolongados cortes eléctricos y severas afectaciones en la agricultura y las comunicaciones.

Mientras los gestos de solidaridad internacional se multiplican, en la isla crecen las críticas por la opacidad y lentitud del régimen en la entrega de la ayuda. Organizaciones independientes y comunidades religiosas han reclamado mayor transparencia en la gestión de los donativos, ante el temor de que la asistencia internacional no llegue a las familias más afectadas.