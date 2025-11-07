Más de 150 cubanos estudian en Rusia para "modernizar" el sistema ferroviario en la isla

Vídeos relacionados:

Actualmente, más de 150 cubanos se encuentran estudiando en universidades rusas con el objetivo de “modernizar” el sistema ferroviario en la isla.

Según informó el ministro del Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, en una publicación en su cuenta de Facebook, el programa forma parte de un acuerdo intergubernamental entre Cuba y Rusia destinado a la formación de ingenieros especializados en transporte ferroviario, mantenimiento de material rodante, vías férreas, telecomunicaciones y automatización.

De acuerdo con los datos ofrecidos, 98 estudiantes cursan carreras en instituciones como la Universidad Rusa del Transporte (MIIT) y la Universidad Estatal de Vías de Comunicación de San Petersburgo, mientras 57 trabajadores del sistema ferroviario cubano realizan maestrías y entrenamientos técnicos en el país euroasiático.

Rodríguez precisó que las especialidades incluyen Ingeniería en Explotación del Transporte Ferroviario, Ingeniería en Material Rodante Ferroviario, Ingeniería en Vías Férreas, Ingeniería en Automática y Telemecánica y Telecomunicaciones Ferroviarias, todas alineadas con las necesidades del sistema ferroviario nacional.

El ministro aseguró que la cooperación con Rusia busca “garantizar el relevo técnico y profesional” en un sector que calificó de estratégico para la economía nacional.

También destacó que el programa se ampliará en los próximos años para incluir cursos de superación y pasantías para directivos y especialistas vinculados al transporte ferroviario.

Sin embargo, evitó referirse al crítico estado actual de la red ferroviaria cubana, marcada por años de abandono, falta de piezas, descarrilamientos constantes y servicios que operan de forma intermitente.

El ministro destacó que los estudiantes reciben apoyo económico combinado: estipendios de la parte rusa y una ayuda financiera del gobierno cubano para cubrir alojamiento, alimentación y otros gastos.

Según dijo, la formación permitirá impulsar la modernización del transporte ferroviario “a mediano plazo”.

No obstante, en la práctica, el deterioro del sistema ferroviario cubano es profundo: locomotoras envejecidas, vías en mal estado y trenes suspendidos con frecuencia reflejan la incapacidad del Estado para sostener una infraestructura que fue símbolo del progreso en otras épocas.

En los últimos años, Rusia ha reforzado su vínculo con el régimen cubano mediante programas de formación y becas dirigidas a cientos de jóvenes de la isla.

Este respaldo incluye apoyo financiero, alojamiento y una estrategia de cooperación técnica que el gobierno de La Habana presenta como parte de su plan de modernización en sectores clave, entre ellos el transporte ferroviario y la energía.

En distintas etapas, el envío de estudiantes cubanos a universidades rusas ha sido promovido como una oportunidad de superación profesional, aunque en la práctica se enmarca dentro de los acuerdos políticos y económicos que Moscú mantiene con el gobierno cubano.

Las becas abarcan especialidades en ingeniería, automatización, tecnología y telecomunicaciones, áreas estratégicas que Rusia busca influir a través de asistencia técnica y educativa.

Recientemente, las autoridades rusas ampliaron el acceso a estudiantes internacionales, entre ellos un número creciente de cubanos que llegan al país euroasiático bajo acuerdos estatales.

Este intercambio, presentado como cooperación académica, refuerza la dependencia de Cuba respecto a Rusia y consolida una alianza que trasciende el ámbito educativo para sostener al aparato estatal cubano.