Embajada rusa y banco Novikombank afinan estrategia para expandir operaciones financieras en Cuba

El embajador de la Federación de Rusia en Cuba Víctor Koronelli se reunió en La Habana con la presidenta del consejo de administración del banco Novikombank, Elena Gueórguieva, para revisar los avances en la cooperación bancaria bilateral.

La reunión se efectuó el martes 7 de octubre y “se abordaron las perspectivas de la cooperación ruso-cubana en el sector financiero y bancario, así como el próximo seminario para representantes de los principales bancos cubanos, ministerios e instituciones pertinentes, organizado en La Habana por Novikombank”, subrayó en su página en Facebook la delegación diplomática.

El encuentro refuerza una relación que viene creciendo desde 2024, cuando Novikombank abrió su primera sucursal en La Habana y se convirtió en el primer banco ruso con presencia oficial en el país caribeño.

En abril de 2025, ambas partes acordaron usar el rublo en las transacciones bilaterales, un paso que aleja aún más a la isla del sistema financiero occidental.

La institución rusa, perteneciente a la corporación estatal rusa Rostec, ha impulsado el uso de la tarjeta MIR en Cuba y mantiene acuerdos con el Banco Central y otras entidades para realizar operaciones en rublos.

Desde diciembre de 2023, Rusia activó en en Cuba el acceso a las tarjetas bancarias MIR, la alternativa rusa a Visa y Mastercard, si bien solo pueden usarlas sus ciudadanos.

A inicios del propio mes, el gobierno cubano había dado luz verde al empleo de las tarjetas MIR en los cajeros automáticos y en las terminales de punto de venta (POS) del país.

Gueórguieva celebró el progreso de los vínculos y aseguró que “el trabajo conjunto con los principales bancos cubanos será fructífero para ambas naciones”.

El fortalecimiento del eje financiero Moscú-La Habana forma parte de la estrategia del Kremlin para ampliar su presencia económica en América Latina y apoyar al gobierno cubano en su búsqueda de alternativas al dólar y al mercado occidental.

El gobierno cubano reconoció públicamente la existencia de deudas pendientes con empresas rusas y afirmó su compromiso de cumplir con sus obligaciones financieras, aunque condicionó los pagos a una recuperación económica futura.

Durante su visita a la isla en abril, el viceprimer ministro ruso Dmitri Chernishenko prometió que su país "ayudará a alcanzar la soberanía, el bienestar económico y la prosperidad” de la Isla.

Asimismo, el ministro de Energía de Rusia, Serguéi Tsiviliov, se comprometió a impulsar la modernización del sistema energético cubano, incluyendo la construcción de una nueva unidad generadora de 200 megavatios (MW) y la reparación de bloques existentes de 100 MW, en momentos cuando la isla atraviesa una aguda crisis energética.

En septiembre de 2024, el gobierno ruso anunció que planeaba otorgar nuevas líneas de crédito, mientras que en marzo de ese año, el presidente ruso, Vladímir Putin, dio luz verde a la modificación de los acuerdos de crédito entre Rusia y Cuba.

El presidente Miguel Díaz-Canel ha visitado Rusia en varias ocasiones, la más reciente en mayo de 2025, en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales y la búsqueda de respaldo económico en medio de la crisis cubana.

La estrecha relación entre ambos gobiernos ha sido objeto de críticas por parte de sectores civiles que desaprueban el apoyo de La Habana a Moscú, especialmente a raíz de la invasión de Ucrania en 2022.

A fines de junio, Díaz-Canel propuso crear un centro logístico en Cuba para distribuir mercancías de los países miembros de la Unión Económica Euroasiática (UEE) hacia América Latina y el Caribe.

La UEE está integrada por Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Rusia. Junto a Uzbekistán, Cuba participa como estado observador desde el 11 de diciembre de 2020.

Durante la sesión plenaria del IV Foro Económico Euroasiático, celebrada en Minsk, Bielorrusia, el 26 y 27 de junio, Díaz-Canel sugirió aprovechar las capacidades de una zona económica especial al oeste de La Habana como base para este proyecto.

A respecto, afirmó que la capital cubana podría convertirse en un punto de conexión para el tránsito de bienes entre Eurasia y América Latina.

También a fines de junio trascendió que Rusia y Cuba avanzan en una nueva alianza estratégica para levantar un centro logístico conjunto en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), ubicado a 45 kilómetros al oeste de La Habana.

El enclave que podría colocar a la isla en el centro del comercio ruso con América Latina, pero que también plantea preguntas sobre soberanía, dependencia y beneficios reales para la población cubana.

El anuncio fue confirmado por medios oficiales rusos tras el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF 2025).

Según Tatyana Mashkova, presidenta del Comité Nacional de Cooperación Económica de Rusia con América Latina, ambas partes ya trabajan "en paralelo" para establecer este centro en el puerto de aguas profundas más importante de Cuba.

Además, el gobierno cubano ha ofrecido 50 hectáreas dentro de la ZEDM para la creación de un parque industrial destinado a la UEE. El terreno sería arrendado por 50 años, con posibilidad de prórroga.

