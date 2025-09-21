Vídeos relacionados:

Rusia construirá en Cuba un Centro Tecnológico de Liderazgo y Desarrollo Avanzado auspiciado por el gobierno de San Petersburgo.

La noticia se conoció luego de la visita a la isla de una delegación de San Petersburgo, encabezada por Yulia Smirnova, presidenta del Comité de Informatización y Comunicaciones, se lee en un post en Facebook de la Embajada de Rusia en Cuba.

La delegación participó en la exposición SIGESTIC’25, dedicada a los sistemas de gestión de las tecnologías de información.

Durante el encuentro, se conversó sobre el proyecto conjunto para la creación de un Centro Tecnológico de Liderazgo y Desarrollo Avanzado en Cuba.

“La delegación de San Petersburgo presentó en detalle el concepto del Centro, su potencial para el desarrollo de la soberanía digital y la formación de especialistas altamente cualificados en IT [Tecnología de la Información]”, explicaron.

Asimismo, la delegación se reunió con la Ministra de Comunicaciones de Cuba, Mayra Arevic Marín; el Ministro de Educación Superior, Walter Baluja García; y la dirección del holding farmacéutico BioCubaFarma y la empresa ETI que pertenece a este grupo empresarial.

“La delegación también visitó el municipio de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, y el Tecnoparque local, así como la Universidad Tecnológica de La Habana (CUJAE) y dos escuelas capitalinas, a las que San Petersburgo había suministrado previamente equipos informáticos y pizarras interactivas”, precisarón.

Luego, en la embajada rusa la delegación de San Petesburgo fue recibida por el Encargado de Negocios Sergey Parkhomenko y también se reunió con representantes de la empresa Cinesoft que desarrolla plataformas digitales y contenido multimedia.

“La visita sentó las bases para la colaboración a largo plazo entre San Petersburgo y Cuba en los ámbitos de las tecnologías de información, la educación y las industrias creativas”, concluye la información

Cuba, el Silicon Valley ruso

En julio, el gobierno cubano anunció con entusiasmo la creación de Cayo Digital, un ambicioso proyecto tecnológico ruso que busca convertir la Isla de la Juventud en un “Silicon Valley” tropical.

Presentado por medios oficialistas como Cubadebate y alimentado por el aparato propagandístico ruso, Cayo Digital será, según sus promotores, un clúster tecnológico con más de 15.000 residentes, entre ellos 12.000 especialistas y 3.000 estudiantes dedicados a la localización de la producción de equipos y software mejor adaptados a las realidades y necesidades de la región.

Su ejecución, sin embargo, parecería inviable en el contexto cubano pues “implica la construcción o rehabilitación de obras de infraestructura necesarias para la vida y el trabajo de sus habitantes: oficinas, laboratorios, plantas industriales, residencias, tiendas, un centro comercial, instalaciones deportivas, culturales y de recreo. Asimismo, el 'clúster' contaría con guarderías, colegios y filiales universitarias”, detalló el portal de noticias.

Los autores del proyecto subrayaron que “es importante asegurar vías de comunicación de buena calidad y servicios como gas, agua, electricidad, alcantarillado y recolección de basura”, los cuales, paradójicamente, no funcionan en la nación caribeña.

El objetivo declarado del proyecto es ofrecer soluciones TIC desde la isla hacia el continente latinoamericano.

Sin embargo, algunos analistas sugieren que detrás de la retórica del desarrollo y la modernización, el plan impulsado por Rusia parece estar diseñado menos para beneficiar a los cubanos y más para que el Kremlin se consolide geopolítica y digitalmente en América Latina.

La información señala que el objetivo del proyecto es “potenciar la expansión internacional” del sector ruso de tecnologías de la información y comunicación.

Alexander Volkov, director de GenIT —empresa rusa que lidera el proyecto—hay "gran demanda en Latinoamérica y el Caribe por los equipos y soluciones del sector de tecnologías de la información y comunicación de Rusia".

Cuba no solo es un aliado histórico del Kremlin; es también el punto ciego perfecto para evadir restricciones internacionales, camuflar identidades empresariales y presentar productos rusos bajo marcas latinoamericanas.

Aunque los voceros del proyecto insisten en la importancia de la “infraestructura informática soberana”, los antecedentes de Rusia en materia de ciberseguridad apuntan en otra dirección.

Organismos independientes han denunciado que muchas de estas soluciones rusas han sido utilizadas para ciberespionaje, monitoreo masivo y control político.

