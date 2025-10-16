Inteligencia ucraniana reporta 1.076 cubanos en las filas rusas y 96 muertos

Vídeos relacionados:

Al menos 1.076 ciudadanos cubanos combaten o han combatido hasta ahora en las filas del Ejército de Rusia en la guerra iniciada el 24 de febrero de 2022 por el presidente Vladímir Putin, según cifras publicadas por la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (GUR) al medio Kyiv Independent.

De acuerdo con los datos, citados por la agencia EFE, 96 de esos soldados cubanos han muerto en combate o permanecen desaparecidos.

El reporte añade que muchos de estos cubanos llegaron a Rusia atraídos por ofertas de empleos en construcción publicadas en redes sociales, gestionadas por intermediarios privados que luego los vinculan con el ejército ruso.

La entidad detalló, además, que cuando llegan a Moscú, los reclutas son sometidos a un entrenamiento de apenas dos semanas antes de ser enviados al frente, principalmente en funciones de infantería motorizada y unidades de asalto.

El régimen de La Habana ha negado reiteradamente cualquier relación con el reclutamiento, pese a que algunos casos documentados muestran salidas legales desde aeropuertos cubanos.

La nueva cifra ofrecida por la inteligencia ucraniana se suma al dossier filtrado en mayo pasado por el proyecto “Quiero vivir”, que reveló una lista con 1.028 ciudadanos cubanos reclutados por Rusia para participar en la invasión a Ucrania.

Aquella filtración expuso un patrón sistemático de engaño, pobreza y posible complicidad estatal en el proceso de envío de combatientes desde la Isla.

Según esa investigación, muchos jóvenes fueron captados mediante contratos falsos, promesas de ciudadanía y sueldos de hasta 2.500 dólares mensuales, aunque una vez en territorio ruso fueron trasladados directamente a zonas de combate.

La falta de respuesta oficial de La Habana y la detención de reclutadores sin juicios transparentes han alimentado las sospechas de un reclutamiento consentido o tolerado por el régimen.

Las autoridades ucranianas han denunciado que los cubanos reclutados son usados como “carne de cañón” en operaciones de alto riesgo, con bajas masivas en las llamadas “tormentas de carne” organizadas por las fuerzas rusas.

La mayoría de ellos proviene de entornos precarios y habría sido engañada sobre el destino real de su viaje.

Mientras tanto, organizaciones humanitarias y medios independientes han pedido a Cuba que investigue los casos y exija el retorno de sus ciudadanos, aunque hasta la fecha no se ha anunciado ninguna medida.

La inteligencia ucraniana advierte que el reclutamiento continúa activo y que Moscú sigue buscando nuevos combatientes extranjeros para sostener su ofensiva en el este del país.