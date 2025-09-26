Cubanos arrestados en Rusia por drogas podrían ser deportados y condenados a 20 años

Vídeos relacionados:

Las autoridades rusas informaron la detención de dos ciudadanos cubanos en distintos incidentes relacionados con el consumo y el tráfico de drogas en la ciudad de Volgogrado.

El primer caso involucra a un joven de 19 años identificado como Formes Romero, quien fue arrestado el pasado 23 de septiembre tras mostrar signos de intoxicación, informó la prensa rusa.

Según reportes judiciales, el cubano se negó a someterse a un test para detectar consumo de sustancias, lo que fue considerado una falta administrativa por desobedecer una orden legal.

Durante su comparecencia ante el tribunal, el joven negó haber consumido drogas y aseguró que solo estaba cansado, ya que llevaba apenas cuatro días en territorio ruso.

A pesar de su declaración, el tribunal ordenó su detención por 24 horas en un centro de detención temporal, seguido de su expulsión del país por "presunto consumo de sustancias sin prescripción médica". La sentencia aún puede ser apelada.

En otro hecho separado, ocurrido el 18 de septiembre, un hombre cubano de 41 años fue arrestado también en Volgogrado, esta vez por presunto tráfico de drogas en gran escala. De acuerdo con la policía local, el individuo habría viajado desde Cuba con la intención de distribuir estupefacientes bajo la fachada de turismo.

Durante una operación policial, los agentes incautaron 29 envoltorios con N-metilefedrona, una droga sintética, tanto en poder del sospechoso como en escondites que él mismo habría preparado. Según la prensa rusa, el hombre no habla ruso y fue vinculado a una red de distribución de drogas sintéticas.

El detenido enfrenta cargos por intento de tráfico de drogas en gran escala, tipificado en los artículos 30.3 y 228.1.4 del Código Penal ruso, lo que podría suponer una condena de hasta 20 años de prisión. Las autoridades evalúan imponerle prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.

Ambos casos reflejan una creciente preocupación de las autoridades rusas por la participación de extranjeros en delitos vinculados al narcotráfico y el consumo, en un contexto de políticas cada vez más represivas contra las drogas.

