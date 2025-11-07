Gobierno cubano afirma que polo turístico de Holguín no sufrió daños por Melissa

Mientras miles de familias del oriente de Cuba siguen sin electricidad, alimentos o vivienda tras el paso del huracán Melissa, el gobierno cubano aseguró que el polo turístico de Holguín “no sufrió daños significativos” y que ya está listo para recibir turistas extranjeros.

La información fue divulgada por el oficialista Sistema Informativo de la Televisión Cubana, en un reporte donde la delegada del Ministerio del Turismo (MINTUR) en la provincia, Yuset Vargas, afirmó que “el territorio está listo para comenzar a recibir nuestros clientes con la misma alegría, con la misma fuerza, con la misma belleza que nos caracteriza”.

En el mismo reporte, la subdirectora del Hotel Club Amigo Atlántico Guardalavaca, Rosalía Pupo, aseguró que las instalaciones “no recibieron grandes afectaciones” y que se aprovecharon los días posteriores al ciclón para “mejorar las áreas exteriores, jardinerías, piscinas y la playa”.

Según el reportaje, los trabajadores del sector se dedicaron durante una semana a limpiar las zonas de costa y a retirar los desechos dejados por los vientos y la marejada en Playa Guardalavaca.

Algunos hoteles, como el Gran Muthu Almirante Beach y el Brisas Guardalavaca, incluso mantuvieron servicios para los turistas que decidieron quedarse durante el huracán.

Las autoridades locales celebraron que la “pausa forzada” permitió realizar labores de mantenimiento y que “la temporada de invierno” se iniciará en noviembre con visitantes de Canadá y Rusia como principales mercados.

Pero el contraste con la realidad fuera de los complejos turísticos es brutal.

Mientras el gobierno promociona la “normalidad” en los hoteles de Guardalavaca, en municipios como Río Cauto, Cauto Cristo y Urbano Noris miles de familias permanecen desplazadas, los campos anegados, los apagones se prolongan y los servicios básicos apenas comienzan a restablecerse diez días después del paso del ciclón.

La narrativa oficial vuelve a priorizar la imagen turística por encima de la catástrofe humanitaria pues de alguna forma el régimen necesita llenar sus arcas.