El mayor operador hotelero ruso gestionará un hotel en Cuba en plena crisis del turismo

El Grupo Hotelero Cosmos, considerado el mayor operador hotelero de Rusia, anunció su desembarco en el mercado cubano con la gestión del Sierra Cristal Resort, un hotel de cinco estrellas ubicado en la provincia de Holguín, a 25 kilómetros de la ciudad de Antilla y a 114 km del Aeropuerto Internacional Frank País.

Según medios oficialistas y turísticos rusos, el acuerdo fue firmado con la empresa militar Gaviota S.A., filial del conglomerado GAESA controlado por las Fuerzas Armadas, durante el Foro de Territorios Turísticos (FTT-2025), celebrado en Moscú. El nuevo complejo abrirá sus puertas en diciembre bajo la marca Sierra Cristal by Cosmos Hotels y contará con 640 habitaciones, restaurantes de alta gama, bares junto a la piscina, playa privada y actividades para turistas internacionales.

Alexander Biba, presidente de Cosmos Hotel Group, señaló que este será el primer resort internacional que administrará la compañía, y lo describió como parte de su “estrategia a largo plazo de expansión global”.

Una apuesta turística que ignora la realidad

La operación se anuncia en medio de una crisis profunda del turismo cubano. Solo entre enero y agosto de 2025, la isla recibió 1,79 millones de visitantes, lo que representa una caída del 15,7 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales.

En el caso específico de los turistas rusos, el desplome ha sido más pronunciado: un 45,6 % menos entre enero y mayo, debido a malas experiencias, problemas estructurales, inseguridad y deterioro generalizado del sector hotelero, como explican los propios visitantes.

Una turista que viajó a Cayo Coco comparó su experiencia con los tiempos de escasez en la era soviética, al denunciar falta de agua potable, insectos, instalaciones en mal estado y una atención deficiente. Otra denunció en Varadero que “tratan a los turistas como cerdos”.

Turismo de lujo en un país sin luz

Mientras crece el descontento ciudadano por los apagones, la inflación y la escasez, el régimen continúa invirtiendo millones de dólares en hoteles de lujo que permanecen semivacíos.

En 2023, la inversión en hotelería en La Habana fue 70 veces superior a la dedicada a los servicios comunales, lo que ha generado críticas por el abandono de sectores vitales como el suministro de agua, electricidad y limpieza urbana.

La ocupación hotelera nacional se mantiene por debajo del 25 %, y las pérdidas por caída de ingresos superan los 150 millones de dólares en lo que va de año. Sin embargo, el ministro de Turismo insiste en que “el turismo está vivo y coleando” y culpa al embargo de la situación actual, pese a que las estadísticas contradicen esa versión.

¿Turismo ruso al rescate?

La llegada de Cosmos Hotels a Holguín se presenta como una oportunidad para captar nuevos viajeros rusos, aunque los datos de visitantes, la baja conectividad aérea y las condiciones en los hoteles plantean serias dudas sobre su viabilidad.

Las cifras más recientes confirman un desplome generalizado de los mercados emisores, incluida Rusia, lo que debilita las expectativas oficiales.

Aunque el Sierra Cristal Resort promete lujo, gastronomía variada y playa privada, la realidad cotidiana de Cuba sigue marcada por la precariedad, los apagones, la escasez y un descontento social creciente.

Con hoteles de cinco estrellas administrados por militares, pero sin agua ni electricidad en los barrios, el nuevo proyecto ruso podría convertirse en otro símbolo del contraste entre la propaganda oficial y la vida real en la isla.

