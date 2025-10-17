El mayor operador hotelero ruso gestionará un hotel en Cuba en plena crisis del turismo

Vídeos relacionados:
El Grupo Hotelero Cosmos, considerado el mayor operador hotelero de Rusia, anunció su desembarco en el mercado cubano con la gestión del Sierra Cristal Resort, un hotel de cinco estrellas ubicado en la provincia de Holguín, a 25 kilómetros de la ciudad de Antilla y a 114 km del Aeropuerto Internacional Frank País.
Según medios oficialistas y turísticos rusos, el acuerdo fue firmado con la empresa militar Gaviota S.A., filial del conglomerado GAESA controlado por las Fuerzas Armadas, durante el Foro de Territorios Turísticos (FTT-2025), celebrado en Moscú. El nuevo complejo abrirá sus puertas en diciembre bajo la marca Sierra Cristal by Cosmos Hotels y contará con 640 habitaciones, restaurantes de alta gama, bares junto a la piscina, playa privada y actividades para turistas internacionales.
Alexander Biba, presidente de Cosmos Hotel Group, señaló que este será el primer resort internacional que administrará la compañía, y lo describió como parte de su “estrategia a largo plazo de expansión global”.
Una apuesta turística que ignora la realidad
La operación se anuncia en medio de una crisis profunda del turismo cubano. Solo entre enero y agosto de 2025, la isla recibió 1,79 millones de visitantes, lo que representa una caída del 15,7 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales.
En el caso específico de los turistas rusos, el desplome ha sido más pronunciado: un 45,6 % menos entre enero y mayo, debido a malas experiencias, problemas estructurales, inseguridad y deterioro generalizado del sector hotelero, como explican los propios visitantes.
Una turista que viajó a Cayo Coco comparó su experiencia con los tiempos de escasez en la era soviética, al denunciar falta de agua potable, insectos, instalaciones en mal estado y una atención deficiente. Otra denunció en Varadero que “tratan a los turistas como cerdos”.
Turismo de lujo en un país sin luz
Mientras crece el descontento ciudadano por los apagones, la inflación y la escasez, el régimen continúa invirtiendo millones de dólares en hoteles de lujo que permanecen semivacíos.
En 2023, la inversión en hotelería en La Habana fue 70 veces superior a la dedicada a los servicios comunales, lo que ha generado críticas por el abandono de sectores vitales como el suministro de agua, electricidad y limpieza urbana.
La ocupación hotelera nacional se mantiene por debajo del 25 %, y las pérdidas por caída de ingresos superan los 150 millones de dólares en lo que va de año. Sin embargo, el ministro de Turismo insiste en que “el turismo está vivo y coleando” y culpa al embargo de la situación actual, pese a que las estadísticas contradicen esa versión.
¿Turismo ruso al rescate?
La llegada de Cosmos Hotels a Holguín se presenta como una oportunidad para captar nuevos viajeros rusos, aunque los datos de visitantes, la baja conectividad aérea y las condiciones en los hoteles plantean serias dudas sobre su viabilidad.
Las cifras más recientes confirman un desplome generalizado de los mercados emisores, incluida Rusia, lo que debilita las expectativas oficiales.
Aunque el Sierra Cristal Resort promete lujo, gastronomía variada y playa privada, la realidad cotidiana de Cuba sigue marcada por la precariedad, los apagones, la escasez y un descontento social creciente.
Con hoteles de cinco estrellas administrados por militares, pero sin agua ni electricidad en los barrios, el nuevo proyecto ruso podría convertirse en otro símbolo del contraste entre la propaganda oficial y la vida real en la isla.
Preguntas frecuentes sobre la gestión hotelera rusa en Cuba y la crisis del turismo
¿Qué es el Grupo Hotelero Cosmos y cuál es su plan en Cuba?
El Grupo Hotelero Cosmos es el mayor operador hotelero de Rusia y ha anunciado su expansión al mercado cubano con la gestión del Sierra Cristal Resort en Holguín. Este será el primer resort internacional que administrará la compañía, como parte de su estrategia de expansión global. El resort abrirá sus puertas en diciembre bajo la marca Sierra Cristal by Cosmos Hotels y contará con 640 habitaciones, restaurantes de alta gama y otras instalaciones de lujo.
¿Por qué está en crisis el turismo en Cuba?
El turismo en Cuba enfrenta una crisis profunda debido a varios factores, como la falta de mantenimiento de las instalaciones, la escasez de alimentos, el mal servicio al cliente y la inseguridad. Además, la caída en el número de visitantes rusos y de otros países ha exacerbado la situación. En el contexto actual, entre enero y agosto de 2025, la isla recibió 1,79 millones de visitantes, lo que representa una caída del 15,7 % respecto al mismo periodo del año anterior. El desplome de los turistas rusos ha sido más pronunciado, con una disminución del 45,6 % entre enero y mayo.
¿Cómo afecta la crisis energética a los turistas en Cuba?
La crisis energética en Cuba ha resultado en apagones constantes que afectan tanto a los residentes como a los turistas. Sin embargo, algunos operadores turísticos rusos afirman que los hoteles de mayor categoría cuentan con generadores eléctricos que aseguran un funcionamiento estable, aunque esta afirmación contrasta con la realidad de los cubanos que enfrentan cortes eléctricos diarios. La embajada de Rusia en La Habana ha emitido recomendaciones para que los turistas mantengan sus dispositivos móviles cargados debido a la inestabilidad eléctrica.
¿Cuál es el impacto económico de la crisis del turismo en Cuba?
La crisis del turismo en Cuba ha generado pérdidas económicas estimadas en más de 150 millones de dólares en lo que va del año. La ocupación hotelera se ha mantenido por debajo del 25 %, lo que significa que una gran cantidad de habitaciones permanecen vacías. A pesar de estas cifras, el gobierno cubano sigue invirtiendo en la construcción de hoteles de lujo, lo cual ha sido objeto de críticas por el abandono de sectores vitales como el suministro de agua, electricidad y limpieza urbana.
