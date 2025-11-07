Jefa del PCC en Granma dice que el huracán Melissa es una oportunidad para demostrar que “la Revolución sigue viva”

“Este es un momento difícil, pero también es una oportunidad para demostrar que la Revolución sigue viva”, declaró Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Granma, durante una reunión del Consejo de Defensa Nacional transmitida en el programa Desde la Presidencia este jueves.

En tono triunfalista, la dirigente aseguró que los destrozos provocados por el huracán Melissa, que impactó el oriente cubano el 29 de octubre, permitirán “patentizar el legado de Fidel” y demostrar que “la Revolución no deja desamparado a ninguno de sus hijos”.

Según Ortiz, el desastre representa un “momento enaltecedor” y una “oportunidad para hacer más por el pueblo”, una frase que intenta encubrir la magnitud del daño que sufre una de las provincias más golpeadas y pobres del país.

“La Revolución sigue viva”, pero en la miseria, pues detrás de la retórica, los datos revelan una realidad muy distinta.

La propia dirigente admitió que solo se ha restablecido el 64 % del servicio eléctrico en Granma, una provincia donde aún 50 circuitos primarios permanecen sin energía.

También reconoció que más de 5,000 personas siguen refugiadas en centros estatales y que las pérdidas agrícolas ascienden a 47,833 hectáreas de cultivos devastados —incluyendo café, arroz, tabaco y hortalizas—.

Lo más leído hoy:

El municipio Río Cauto, al que Ortiz calificó como “epicentro de las mayores complicaciones”, continúa con comunidades inundadas diez días después del paso del ciclón.

El propio Consejo de Defensa mantiene a esa zona y a Cauto Cristo en fase de alarma, debido al nivel de las aguas y la falta de acceso a servicios básicos.

Ortiz dijo que la provincia “trabaja arduamente” con brigadas y comisiones para atender a los damnificados, pero reconoció que apenas el 79 % de la telefonía fija ha sido restablecida y que la recuperación avanza “paulatinamente”.

Incluso en el sector educativo, Ortiz intentó presentar la reapertura parcial de 200 instituciones escolares como un signo de recuperación, cuando en la práctica la mayoría de los municipios del oriente cubano continúan lidiando con falta de energía, agua potable y transporte, además de una crisis sanitaria que diezma a la población.

La funcionaria destacó que “la Revolución no deja desamparado a ninguno de sus hijos porque estamos aquí y los acompañamos”, pero omitió los problemas más graves: la escasez de materiales de construcción, la lenta distribución de ayuda humanitaria y la falta de capacidad estatal para responder ante emergencias que se repiten año tras año.

Durante la transmisión del programa Desde la Presidencia, el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, declaró que “no hemos tenido que lamentar ni una muerte, ni un herido, por el paso del huracán”, a pesar de que Melissa se considera uno de los ciclones más desastrosos que ha tocado tierra cubana.

Según Alonso, la “acción decidida y meritoria” de ambos organismos permitió “proteger la vida” de los habitantes en las zonas afectadas, incluso en los casos en que las evacuaciones se realizaron después del impacto del fenómeno meteorológico.

Las declaraciones del ministro contrastan con el panorama de destrucción que dejó Melissa en el oriente del país.

Informes de Naciones Unidas y organismos humanitarios describen daños severos en más de 60,000 viviendas, 1,500 escuelas y centenares de centros médicos, además de millones de personas afectadas por la pérdida de cultivos, interrupción de servicios y colapso de comunicaciones.

De igual forma, el gobernante Miguel Díaz-Canel afirmó que no hay muertes tras el huracán Melissa en Cuba, mientras se reportan daños materiales significativos y testimonios de dos fallecimientos en Santiago de Cuba.