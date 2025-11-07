Así quedó el barrio de Jarahueca en Songo-La Maya tras el paso del huracán Melissa

Vídeos relacionados:

El barrio de Jarahueca, en el municipio de Songo-La Maya, se encuentra sumido en la devastación tras el paso del huracán Melissa.

Según imágenes difundidas por el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso en sus redes sociales, la crecida del río que atraviesa esa localidad arrasó con 17 viviendas y provocó la pérdida total de los bienes materiales de muchas otras familias.

Publicación de Facebook/Lázaro Manuel Alonso

Las imágenes publicadas por Alonso muestran un panorama desolador: casas derrumbadas o parcialmente colapsadas, calles anegadas, montones de escombros donde antes hubo hogares y comunidades aún incomunicadas debido al colapso del puente que conectaba Jarahueca con el resto del municipio.

La tragedia de Jarahueca no es un hecho aislado. En toda la región oriental de Cuba, escenarios similares de destrucción y abandono se repiten en Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Guantánamo y Las Tunas, donde miles de familias permanecen sin electricidad, con caminos intransitables y comunidades aún bajo el agua o cubiertas de lodo.

Foto de Facebook/Lázaro Manuel Alonso

Lo más leído hoy:

En localidades como Río Cauto, El Cobre, Palma Soriano y Moa, las inundaciones han arrasado viviendas enteras, destruyendo cosechas y dejando a la población sin acceso a alimentos, medicinas ni refugios adecuados.

Los testimonios que circulan en redes sociales describen un panorama de desesperación y desamparo. Familias que lo han perdido todo improvisan refugios con lonas o restos de techos, mientras otros aseguran que la ayuda estatal no ha llegado o lo ha hecho de forma insuficiente y tardía.

En medio del colapso, la respuesta humanitaria ha provenido principalmente de la sociedad civil, iglesias, grupos comunitarios y cubanos en el exilio, que han asumido la misión de asistir a los damnificados.

El huracán Melissa no solo dejó una secuela de destrucción material, sino que también expuso, una vez más, la profunda vulnerabilidad estructural y el abandono institucional que padecen las provincias orientales de Cuba.