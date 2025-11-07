Llega a Cuba buque colombiano con 240 toneladas de ayuda humanitaria

Vídeos relacionados:

Un buque de la Armada de Colombia arribó este miércoles al puerto Guillermón Moncada con 240 toneladas de ayuda humanitaria destinadas a las provincias orientales de Cuba afectadas por el devastador paso del huracán Melissa.

La embarcación, identificada como ARC Victoria, transportó suministros vitales como alimentos, kits de aseo, agua potable, gasolina y petróleo.

La llegada del barco marca un gesto de solidaridad del pueblo colombiano hacia las comunidades cubanas que continúan enfrentando la falta de recursos básicos, cortes eléctricos prolongados y daños severos en viviendas e infraestructuras.

De acuerdo con reportes locales, las fuerzas de la Marina de Guerra Revolucionaria y los Servicios Portuarios de Santiago de Cuba coordinaron la operación de descarga para garantizar una recepción rápida y segura de la carga.

Además, se prepara una ceremonia protocolar en reconocimiento al apoyo internacional brindado por Colombia.

Lo más leído hoy:

“Un gesto de solidaridad y cooperación internacional para el oriente cubano”, publicó en redes sociales el ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, al confirmar la llegada del buque.

El arribo del ARC Victoria se produce tras su partida desde Cartagena, bajo el mando de la capitana de fragata María Ángela Fuentes, con una tripulación de 65 personas encargadas de entregar la asistencia humanitaria a las autoridades cubanas.

La misión colombiana incluye 54 toneladas de carga seca —kits de alimentos, aseo, toldillos y leche UHT— además de 56,000 galones de diésel, gasolina y agua potable, destinados a cubrir las necesidades básicas de las familias afectadas por el desastre natural.

Durante el acto de zarpe en Cartagena participaron el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo; el embajador de Cuba en Colombia, Javier Caamaño Cairo; y el contralmirante Carlos Hernando Oramas, comandante de la Fuerza Naval del Caribe.

“El Caribe no está solo. Este es un esfuerzo interinstitucional del Gobierno del Cambio, donde todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo trabaja unido. Así, Colombia reafirma su compromiso y solidaridad con los pueblos del Caribe”, declaró Carlos Carrillo.

Este envío se suma al primer cargamento de 22 toneladas de ayuda humanitaria que Colombia despachó hacia Cuba y Jamaica a finales de octubre, como respuesta inmediata a los daños ocasionados por el huracán Melissa. En esa ocasión se enviaron más de mil kits de alimentos y aseo, junto con sábanas y toldillos.

El huracán Melissa dejó una estela de destrucción en el oriente cubano, donde miles de familias permanecen sin electricidad ni agua potable, y donde los esfuerzos internacionales de ayuda continúan concentrándose.