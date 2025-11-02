Cubanos piden ayuda mientras helicóptero sobrevuela Río Cauto

Un helicóptero militar sobrevuela el sábado las zonas inundadas de Río Cauto, en Granma, mientras los habitantes del lugar levantan las manos pidiendo ayuda: otra de las imágenes que deja el paso del huracán Melissa por la zona.

Las imágenes aéreas impactantes de este recorrido de reconocimiento, difundidas por el telecentro local de Granma, muestran la cuenca del río inundada y a las comunidades aisladas por la crecida.

Publicaciones posteriores difundidas en grupos de Facebook locales, muestran cómo un helicóptero militar aterrizó y evacuó a decenas de personas.

Facebook / Revolico Rio Cauto

El huracán Melissa ha golpeado con dureza el oriente de Cuba, provocando el desbordamiento del río Cauto y el aislamiento de varias comunidades rurales. En el municipio de Río Cauto, las lluvias dejaron casas inundadas, carreteras cortadas y cientos de personas evacuadas hacia centros de acogida.

Medios locales como CMKX Radio Bayamo informaron que la situación sigue siendo crítica en localidades como Guamo y Los Cayos, donde continúan las operaciones de rescate de personas y distribución de ayuda humanitaria.

Las autoridades mantienen la alerta por posibles nuevos desbordamientos debido a las lluvias persistentes en la región.

En la madrugada del sábado fueron evacuadas casi 3000 personas ante la crecida del río.