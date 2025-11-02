Cubanos piden ayuda mientras helicóptero sobrevuela Río Cauto

Un helicóptero militar sobrevuela el sábado las zonas inundadas de Río Cauto, en Granma, mientras los habitantes del lugar levantan las manos pidiendo ayuda: otra de las imágenes que deja el paso del huracán Melissa por la zona.
Las imágenes aéreas impactantes de este recorrido de reconocimiento, difundidas por el telecentro local de Granma, muestran la cuenca del río inundada y a las comunidades aisladas por la crecida.
Publicaciones posteriores difundidas en grupos de Facebook locales, muestran cómo un helicóptero militar aterrizó y evacuó a decenas de personas.
El huracán Melissa ha golpeado con dureza el oriente de Cuba, provocando el desbordamiento del río Cauto y el aislamiento de varias comunidades rurales. En el municipio de Río Cauto, las lluvias dejaron casas inundadas, carreteras cortadas y cientos de personas evacuadas hacia centros de acogida.
Medios locales como CMKX Radio Bayamo informaron que la situación sigue siendo crítica en localidades como Guamo y Los Cayos, donde continúan las operaciones de rescate de personas y distribución de ayuda humanitaria.
Las autoridades mantienen la alerta por posibles nuevos desbordamientos debido a las lluvias persistentes en la región.
En la madrugada del sábado fueron evacuadas casi 3000 personas ante la crecida del río.
Preguntas Frecuentes sobre las Inundaciones en Río Cauto, Granma
¿Cuál es la situación actual en Río Cauto tras el paso del huracán Melissa?
La situación en Río Cauto sigue siendo crítica debido al desbordamiento del río Cauto, que ha aislado a varias comunidades y provocado la evacuación de miles de personas. Las autoridades mantienen la alerta por posibles nuevos desbordamientos debido a las lluvias persistentes en la región. Las operaciones de rescate continúan y se está distribuyendo ayuda humanitaria en las zonas más afectadas.
¿Cuántas personas han sido evacuadas en Granma debido a las inundaciones?
Hasta el momento, se han evacuado casi 3,000 personas en Granma, principalmente en los municipios de Río Cauto y Cauto Cristo, debido al desbordamiento del río Cauto. Las autoridades prevén que el número de evacuados podría oscilar entre 5,000 y 7,000 personas a medida que continúan las operaciones de rescate. Los centros de acogida han sido habilitados para alojar a los desplazados.
¿Cómo ha afectado el desbordamiento del río Cauto a las comunidades locales?
El desbordamiento del río Cauto ha dejado a muchas comunidades aisladas, con viviendas inundadas y carreteras cortadas. Las imágenes muestran casas sumergidas, calles convertidas en ríos y pobladores clamando por ayuda. Las autoridades han desplegado operativos de rescate para evacuar a las personas afectadas y proporcionarles asistencia en centros de acogida.
¿Qué medidas están tomando las autoridades para enfrentar la emergencia en Granma?
Las autoridades han decretado la fase de alarma ciclónica en los municipios más afectados y están llevando a cabo evacuaciones masivas. Equipos de rescate, incluyendo helicópteros y vehículos anfibios, están desplegados para evacuar a las personas atrapadas y distribuir ayuda humanitaria. Además, se están utilizando centros de acogida para albergar a los evacuados.
