Polémica en Uruguay: Concejal dice que “los vecinos no aguantan más” por la comunidad cubana

Una intervención de un concejal del municipio de Santa Rosa (departamento de Canelones, en Uruguay) desató polémica al afirmar que “los vecinos no aguantan más” por la presencia de ciudadanos cubanos en la localidad.

En declaraciones a la prensa local, los funcionarios atribuyeron a los cubanos ruidos molestos, manejo inadecuado de residuos y un “crecimiento excesivo” de esa colectividad en un pueblo pequeño, según las denuncias de vecinos.

El edil aseguró que hay denuncias policiales, que algunos residentes “toman pastillas para dormir” por la música alta y que el volumen de migrantes —estimó “unos mil” en una ciudad “tan chica”— “hace mella en todo, en la salud, en todos lados”.

El alcalde de Santa Rosa, por su parte, marcó distancia y repudió cualquier acto de xenofobia, subrayando que el municipio, el departamento y el país son de “puertas abiertas” y que la convivencia con la comunidad cubana no ha generado problemas graves en los últimos años.

Planteó como salida la mesa de convivencia y la realización de talleres para el ajuste mutuo de costumbres, recordando reuniones previas con autoridades departamentales para encauzar el diálogo y evitar interpretaciones que “pueden llevar a otros caminos”.

El concejal que motivó la controversia sostuvo que “no están en contra de los extranjeros”, pero reclamó que “se acostumbren a lo que es Uruguay” y describió un patrón de conductas que, según dijo, persiste pese al diálogo: sacar basura cualquier día, depositarla en el piso cuando no pasa el camión y romper contenedores al cargar en ellos electrodomésticos viejos que el servicio no retira.

Mencionó calles específicas —Carrillo, Bartolomé y Uruguay— con frecuencias de recolección diferenciadas y señaló que la descoordinación termina en basurales y plagas de perros que rompen bolsas. “Ya estamos cansados”, enfatizó.

Entre los ejemplos, relataron que observaron a un vecino cubano vaciar su tarro de basura sobre un cúmulo existente y marcharse con el carro vacío, y aseguró que incluso se dañó un contenedor por cargarlo con cocinas y lavarropas.

Afirmó haber intentado hablar con grupos de residentes para evitar “el choque”, pero concluyó que “no entienden” y que se llegó a “un límite” que obliga a tomar medidas.

Aunque no precisó cuáles, insistió en que su objetivo es que el pueblo sea “modelo, limpio y respetuoso” y que seguirá “trabajando para la gente”.

El alcalde insistió en no estigmatizar a la colectividad y recordó que Uruguay es un país de migrantes, que “muchas de esas situaciones también se dan entre uruguayos” y que el camino es gestionar en conjunto con las instituciones locales para corregir cuestiones menores sin discriminar.

A su juicio, la prioridad es construir convivencia, reforzar canales de diálogo y evitar que reclamos puntuales escalen a discursos xenófobos.

“Repudiamos cualquier acto de xenofobia”, remarcó, en nombre del municipio y del gobierno departamental.

En este escenario, Santa Rosa queda entre dos mensajes: el de una autoridad local que pide contención y políticas de integración y el de una concejal que canaliza el malestar vecinal por ruidos, basura y saturación de servicios atribuidos a un aumento de población migrante.

La administración municipal apuesta a talleres y mesas de convivencia para bajar la tensión, mientras parte del vecindario exige respuestas más inmediatas sobre limpieza urbana y control del ruido, en una discusión que, admiten las autoridades, requiere cuidado para no derivar en discriminación y sostener la cohesión social de la ciudad.