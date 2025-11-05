Díaz-Canel visita zona devastada por Melissa en Río Cauto y promete que nadie quedará "desamparado"

Vídeos relacionados:

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel visitó este martes varias comunidades del municipio de Río Cauto, en la provincia de Granma, severamente afectadas por las inundaciones provocadas por el huracán Melissa, repitiendo sus ya habituales promesas de apoyo y reconstrucción que, según los cubanos, “nunca se cumplen”.

Según reportó la página Presidencia Cuba en Facebook, el también presidente del Consejo de Defensa Nacional recorrió la comunidad de El Recreo, donde más de 14.000 personas tuvieron que ser evacuadas.

Allí aseguró a los vecinos que “nadie quedará desamparado” y que “el país los ayudará a levantarse”.

Los productores y vecinos relataron al mandatario cómo el huracán Melissa y las inundaciones consecuentes causaron la pérdida de meses de trabajo en plantaciones de yuca, boniato, plátano y de un camino que había sido construido el año pasado.

En El Recreo, una de las zonas más golpeadas, los cultivos de ají, calabaza, maíz y boniato fueron completamente destruidos. La mayoría de las viviendas sufrieron daños y muchas familias lo perdieron todo.

De los 20.570 habitantes del municipio, más de 14.000 fueron evacuados a centros improvisados o casas de familiares.

Díaz-Canel, acompañado de autoridades locales del Partido Comunista, se interesó por el estado del agua y los alimentos, y pidió “seguir los protocolos de seguridad sanitaria”.

También recorrió el asentamiento de San Marcos, donde productores de la Cooperativa Carlos Bastidas Azcuy le contaron las pérdidas en plantaciones y caminos rurales arrasados por la crecida del río Cauto.

“Ustedes son gente de trabajo, se van a recuperar, lo más importante es que estamos vivos”, dijo el mandatario, sin ofrecer detalles concretos sobre la ayuda que recibirán los damnificados ni plazos para la reconstrucción.

El gobernante volvió a emplear el mismo discurso que utiliza tras cada desastre natural, asegurando que “nadie quedará desamparado”.

Sin embargo, en localidades que aún esperan reparaciones por las afectaciones del huracán Ian (2022) o las inundaciones de 2023, sus palabras suenan vacías.

En Camilo Cienfuegos, otra comunidad de Río Cauto, más de 1.000 personas fueron evacuadas tras el desbordamiento del río.

Díaz-Canel también visitó el centro de evacuación instalado en la escuela Batalla de Guisa, donde permanecen unas 600 personas. Allí pidió “paciencia” y advirtió que el regreso a los hogares debe hacerse “cuando las condiciones lo permitan”.

El paso del huracán Melissa dejó un panorama desolador en el oriente cubano: miles de viviendas destruidas, cultivos perdidos, caminos intransitables y comunidades incomunicadas.

Pese a ello, el Gobierno sigue sin ofrecer un plan concreto de reconstrucción, más allá de visitas oficiales y promesas.