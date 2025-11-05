Santiago de Cuba prioriza entrega de alimentos a infantes, embarazadas y mayores de 65 años

Vídeos relacionados:
Las autoridades de Santiago de Cuba iniciaron la entrega de productos de la canasta familiar y dietas especiales a la población, con prioridad para los infantes, embarazadas y mayores de 65 años, en medio de la crisis generada tras el paso del huracán Melissa.
La información fue divulgada por la página de Facebook de TV Santiago, medio oficialista local, que precisó que la distribución se realiza por bodegas y puntos de venta estatales, a medida que los productos llegan a las instalaciones.
De acuerdo con la publicación, ya se ha entregado leche a embarazadas y a niños de hasta seis años, así como pollo y picadillo destinados a gestantes, menores de hasta trece años y personas mayores de 65.
Las autoridades aseguraron que, en una segunda etapa, se prevé distribuir aceite y granos para los núcleos familiares.
Garantizar el acceso a los alimentos y su distribución en los municipios más afectados es, según el reporte oficial, una prioridad en la provincia.
Sin embargo, la población sigue enfrentando dificultades por la escasez de productos básicos y la demora en la llegada de suministros, un problema estructural agravado por el colapso logístico tras el ciclón.
En estos momentos, una de las mayores vicisitudes que enfrenta la población es justamente conseguir alimentos pues aún las pocas tiendas en MLC y en USD que están abastecidas se encuentran cerradas por falta de fluido eléctrico y conectividad.
A ese panorama se suma la devastación que ocasionó el huracán Melissa a la agricultura, provocando que en la calle las personas no encuentren ni frutas ni vegetales.
Por otro lado, los cárnicos, después de una semana en apagón, están desaparecidos y los que se venden, existe el riesgo de que estén echados a perder por falta de refrigeración.
De igual forma, la respuesta del régimen ha sido ineficaz hasta el momento pues, a juicio de muchos santiagueros, en 2012 cuando Sandy afectó el territorio, inmediatamente se dispuso la venta de alimentos, opciones que actualmente no están disponibles.
Sin embargo, esta decisión de "racionamiento" no sorprende. Antes del paso del huracán Melissa, las autoridades cubanas entregaron a los habitantes del municipio Mella, en Santiago de Cuba, un grupo de alimentos como parte de la “asistencia” estatal.
Los “módulos alimenticios” incluía: una cajetilla de cigarros Criollos, una lata de sardinas El Norteño, un paquete de espaguetis y una bolsa con arroz o algún otro producto no identificado.
Posterior al impacto del ciclón en el oriente de Cuba, en Las Tunas el régimen también "apoyó" a la población.
El Grupo Empresarial de Comercio de Las Tunas informó este martes que se comenzó a distribuir y vender una libra de pollo destinada únicamente a niños menores de 13 años, personas mayores de 65 y embarazadas, como parte de las “acciones de recuperación” tras el paso del huracán Melissa.
